Красивейшее местечко Мирвети обретет новую жизнь – Аджария готовится к турсезону
В местечке появятся тропинки, будут установлены столы и стулья, пространства для пикника
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Красивейшее местечко в высокогорной Аджарии – Мирвети, известное своим водопадом, обретет новую жизнь и здесь появится новая инфраструктура, которая привлечет больше туристов, сообщает аджарское телевидение.
Мирвети находится в Хелвачаурском районе Аджарии. Он находится в 19 километрах от Батуми. Это одна из самых красивых деревень региона, насыщенная воздухом гор и моря, лесами вербы, аллеями колхидского самшита.
В селе есть места для пикника и кемпинга, несколько ресторанов и кафе семейного типа. Мэрия Хелвачаури планирует еще больше развить инфраструктуру Мирвети. Для этого в мэрии тендер объявляли три раза, однако он провалился из-за отсутствия проекта. Стоимость тендера составляет 350 тысяч лари.
Мирвети находится в Хелвачаурском районе Аджарии. Он находится в 19 километрах от Батуми. Это одна из самых красивых деревень региона, насыщенная воздухом гор и моря, лесами вербы, аллеями колхидского самшита.
В селе есть места для пикника и кемпинга, несколько ресторанов и кафе семейного типа. Мэрия Хелвачаури планирует еще больше развить инфраструктуру Мирвети. Для этого в мэрии тендер объявляли три раза, однако он провалился из-за отсутствия проекта. Стоимость тендера составляет 350 тысяч лари.
Согласно условиям тендера, в этом местечке появятся тропинки, будут установлены столы и стулья и пространства для пикника.
Тендер на проект благоустройства водопада Мирвети объявило Агентство туризма Аджарии. Планируется маркировать маршруты и дома семейного типа.
Тендер на проект благоустройства водопада Мирвети объявило Агентство туризма Аджарии. Планируется маркировать маршруты и дома семейного типа.
В Мирвети также можно посмотреть арочный мост царицы Тамар.