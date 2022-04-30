https://sputnik-georgia.ru/20220430/krasiveyshee-mestechko-mirveti-obretet-novuyu-zhizn--adzhariya-gotovitsya-k-tursezonu-266301122.html

Красивейшее местечко Мирвети обретет новую жизнь – Аджария готовится к турсезону

Красивейшее местечко Мирвети обретет новую жизнь – Аджария готовится к турсезону

В местечке появятся тропинки, будут установлены столы и стулья, пространства для пикника 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T12:45+0400

2022-04-30T12:45+0400

2022-04-30T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Красивейшее местечко в высокогорной Аджарии – Мирвети, известное своим водопадом, обретет новую жизнь и здесь появится новая инфраструктура, которая привлечет больше туристов, сообщает аджарское телевидение. Мирвети находится в Хелвачаурском районе Аджарии. Он находится в 19 километрах от Батуми. Это одна из самых красивых деревень региона, насыщенная воздухом гор и моря, лесами вербы, аллеями колхидского самшита. В селе есть места для пикника и кемпинга, несколько ресторанов и кафе семейного типа. Мэрия Хелвачаури планирует еще больше развить инфраструктуру Мирвети. Для этого в мэрии тендер объявляли три раза, однако он провалился из-за отсутствия проекта. Стоимость тендера составляет 350 тысяч лари. Ущелье Мачахела в Аджарии получит новый статус >>Согласно условиям тендера, в этом местечке появятся тропинки, будут установлены столы и стулья и пространства для пикника.Тендер на проект благоустройства водопада Мирвети объявило Агентство туризма Аджарии. Планируется маркировать маршруты и дома семейного типа.В Мирвети также можно посмотреть арочный мост царицы Тамар.

аджария

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