https://sputnik-georgia.ru/20220430/na-remont-dorog-v-kvemo-kartli-potratyat-70-millionov-lari-266323657.html
На ремонт дорог в Квемо Картли потратят 70 миллионов лари
На ремонт дорог в Квемо Картли потратят 70 миллионов лари
Текущие проекты включают улучшение технических параметров дорог, ремонт дорожных покрытий, канав и существующих искусственных сооружений 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T13:29+0400
2022-04-30T13:29+0400
2022-04-30T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. На ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 85 километров в регионе Квемо Картли выделят 70 миллионов лари (почти 23 миллиона долларов), сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации ведомства, в регионе реализуется 14 проектов.Активные ремонтные работы ведутся на 16-километровом участке автодороги внутригосударственного значения Марнеули-Тетрицкаро-Цалка.Работы ведутся и на 15-километровой дороге местного значения Марнеули-Ломтагора-Алгети. Это дорога, которая кратчайшим путем соединяет дороги международного значения Тбилиси (Поничала)-Марнеули-Гугути и Тбилиси-Красный мост (мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном).В то же время, эта дорога, соединяющая муниципалитеты Марнеули и Гардабани, и таким образом города Рустави и города Марнеули, соединяются друг с другом на кратчайшем расстоянии.Как сообщает Департамент, осенью текущего года завершится ремонт 5-километрового участка дороги внутригосударственного значения Тетрицкаро-Дагети-Топани-Болниси.Участок был грунтовым, что мешало движению транспорта. После того, как проект будет завершен, можно будет передвигаться обновленным и комфортным путем. Дорога соединяет муниципалитеты Тетрицкаро и Болниси. Стоимость проекта составляет 4,1 миллиона лари (1,3 миллиона долларов).Реабилитация 14-километровой дороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути осуществляется в рамках 2-х проектов. Ремонтируемые участки расположены в Марнеули и Болниси, и пройдут через села Кизил-Аджоли, Фариз и Цуртави. Общая стоимость проектов составляет 10,2 миллиона лари (3,3 миллиона долларов), а их завершение намечено на конец текущего года.Текущие проекты включают улучшение технических параметров дорог, ремонт дорожных покрытий, канав и существующих искусственных сооружений, обустройство новых зданий, а также развязок, въездов во дворы населения и автобусных остановок. Проезжая часть будет размечена и установлены дорожные знаки.Как отмечают в ведомстве, помимо реализации проектов дорожной инфраструктуры, в Квемо Картли активно восстанавливаются дороги, поврежденные в результате сложных метеоусловий зимой.
https://sputnik-georgia.ru/20220406/stroitelstvo-tonnelya-na-doroge-v-rossiyu-v-razgare-proryto-bolee-kilometra-265774013.html
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грузия, новости, квемо картли, департамент автомобильных дорог, экономика
На ремонт дорог в Квемо Картли потратят 70 миллионов лари
Текущие проекты включают улучшение технических параметров дорог, ремонт дорожных покрытий, канав и существующих искусственных сооружений
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. На ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 85 километров в регионе Квемо Картли выделят 70 миллионов лари (почти 23 миллиона долларов), сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По информации ведомства, в регионе реализуется 14 проектов.
Активные ремонтные работы ведутся на 16-километровом участке автодороги внутригосударственного значения Марнеули-Тетрицкаро-Цалка.
Участок, нуждающийся в ремонте, находится в густонаселенном районе муниципалитета Тетрицкаро. Дорога проходит через село Цинцкаро и выходит на шоссе Кода-Парцхиси. Стоимость проекта составляет 8,7 млн лари (2,8 миллиона долларов), а его завершение запланировано на июнь 2023 года, говорится в сообщении.
Работы ведутся и на 15-километровой дороге местного значения Марнеули-Ломтагора-Алгети. Это дорога, которая кратчайшим путем соединяет дороги международного значения Тбилиси (Поничала)-Марнеули-Гугути и Тбилиси-Красный мост (мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном).
В то же время, эта дорога, соединяющая муниципалитеты Марнеули и Гардабани, и таким образом города Рустави и города Марнеули, соединяются друг с другом на кратчайшем расстоянии.
Как сообщает Департамент, осенью текущего года завершится ремонт 5-километрового участка дороги внутригосударственного значения Тетрицкаро-Дагети-Топани-Болниси.
Участок был грунтовым, что мешало движению транспорта. После того, как проект будет завершен, можно будет передвигаться обновленным и комфортным путем. Дорога соединяет муниципалитеты Тетрицкаро и Болниси. Стоимость проекта составляет 4,1 миллиона лари (1,3 миллиона долларов).
Реабилитация 14-километровой дороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути осуществляется в рамках 2-х проектов. Ремонтируемые участки расположены в Марнеули и Болниси, и пройдут через села Кизил-Аджоли, Фариз и Цуртави. Общая стоимость проектов составляет 10,2 миллиона лари (3,3 миллиона долларов), а их завершение намечено на конец текущего года.
Текущие проекты включают улучшение технических параметров дорог, ремонт дорожных покрытий, канав и существующих искусственных сооружений, обустройство новых зданий, а также развязок, въездов во дворы населения и автобусных остановок. Проезжая часть будет размечена и установлены дорожные знаки.
Как отмечают в ведомстве, помимо реализации проектов дорожной инфраструктуры, в Квемо Картли активно восстанавливаются дороги, поврежденные в результате сложных метеоусловий зимой.