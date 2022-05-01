https://sputnik-georgia.ru/20220501/gruzinskie-vlasti-ne-khotyat-povtoreniya-v-strane-ukrainskikh-sobytiy-266353686.html

Грузинские власти не хотят повторения в стране украинских событий

Грузинские власти не хотят повторения в стране украинских событий

Сценарий по втягиванию Грузию в войну был разработан задолго до ее начала так называемой "партией войны", заявил лидер правящей партии 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T23:31+0400

2022-05-01T23:31+0400

2022-05-01T23:31+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Экономический спад на Украине составляет 45%, что является экономической катастрофой, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Премьер-министр Грузии и члены кабмина не раз заявляли, что не допустят вовлечения Грузии в войну и открытия на территории страны второго фронта. Грузинские власти также заявили, что не присоединятся к тем международным санкциям против России, которые , прежде всего, навредят грузинскому народу и экономике страны.По словам политика, это те последствия войны, которых власти хотят избежать для Грузии.Главную проблему председатель правящей партии видит в том, что у власти на Украине находятся те люди, которые сегодня представляют оппозицию в Грузии."Следовательно, суть заключается в высшей степени согласованности и, исходя из этого, на высоком уровне делаются заявления, направленные на втягивание Грузии в продолжающуюся войну на Украине", - сказал Кобахидзе.Министр обороны Грузии ответил на очередную критику со стороны Украины >>Председатель "Грузинской мечты" уверен, что сценарий по втягиванию Грузию в войну был разработан задолго до ее начала так называемой "партией войны". Так Кобахидзе называет оппозиционную партию "Единое национальное движение"."Рассчитывали, что с приходом Саакашвили предвыборная ситуация ухудшится, ситуация обострится в день выборов. В конечном итоге целью всего этого была смена власти, государственный переворот, а затем очень легкое вовлечение в военный конфликт, который сейчас бушует на Украине. Таков был сценарий", — сказал Кобахидзе.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022