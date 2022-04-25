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Министр обороны Грузии ответил на очередную критику со стороны Украины

Министр обороны Грузии ответил на очередную критику со стороны Украины

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия делает максимум возможного для оказания поддержки Украине, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, комментируя очередную... 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T14:51+0400

2022-04-25T14:51+0400

2022-04-25T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия делает максимум возможного для оказания поддержки Украине, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, комментируя очередную критику украинской стороны.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию лидеров Грузии касательно отказа вводить санкции против России и поэтому так больно это воспринимает. По его словам, экономика, о защите которой говорят грузинские власти, не стоит того. Зеленский подчеркнул, что украинцы и грузины – это братские народы.По его словам, неразумно присоединяться к санкциям, которые никак не отразятся на России? и от которых пострадает лишь население Грузии.Министр отметил, что Грузия находится на первом месте по объему гуманитарной помощи Украине, и при этом сильно опережает страну, которая находится на втором месте."Наверное, на мой взгляд, нет альтернативной страны, где к гражданам Украины относились бы так, как у нас. Отзыв посла был, конечно, ошибкой. Чем раньше мы забудем об обидах, если такие есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – сказала Бурчуладзе.По его словам, обе стороны обязательно должны ценить отношения между грузинским и украинским народами, которые сложились за века. "Мы делаем максимум, чтобы показать украинским властям и украинскому обществу, что мы поддерживаем вас", – подчеркнул министр."Нацдвижение" манипулирует темой Украины – Папуашвили>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Грузия отказалась вводить санкции против России, но при этом соблюдает международные финансовые санкции, введенные против России. Грузия также оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене."Я разочарован" – спикер парламента Грузии об экс-президенте>>Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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грузия, политика, новости, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, оон, совет европы, обсе