https://sputnik-georgia.ru/20220501/ogranicheniya-vvodyatsya-na-tsentralnoy-avtomagistrali-266347754.html

Ограничения вводятся на центральной автомагистрали Грузия

Ограничения вводятся на центральной автомагистрали Грузия

Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T14:08+0400

2022-05-01T14:08+0400

2022-05-01T15:33+0400

грузия

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рикотский перевал

общество

строительство дороги

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Движение автотранспорта на 155 км скоростной магистрали международного значения Восток-Запад (Тбилиси-Сенаки-Леселидзе) будет закрыто 2 мая с 02:00 до 06:00 с интервалом 10-15 минут, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития.По данным ведомства, ограничения введены в связи с монтажом конструкций из предварительно напряженного железобетона на мосту - участок Хеви-Убиса (Харагаульский район, Имерети) Рикотского перевала.Работы осуществляет китайская компания подрядчик Hunan Roads and Bridges Construction GroupСтроительстве Рикотской трассы идет быстрее плана – оценка министра >>Хеви-Убиса - сложнейший участок автомобильной дороги Рикоти-Зестафони длиной 12,2 километра. Проект подразумевает строительство дороги на четыре полосы, 37 мостов общей длиной 8,3 километра и 20 тоннелей общей длиной 9,4 километра. Строительство дороги должно завершиться в июне 2024 года.Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планируется завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию – к 2023 году.Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е 60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция, и заканчивается в Иркештаме, Киргизия.В Грузии Е 60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.

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грузия, новости, рикотский перевал, общество, строительство дороги, департамент автомобильных дорог