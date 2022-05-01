https://sputnik-georgia.ru/20220501/smertelnoe-dtp-v-adzharii---avtomobil-sorvalsya-s-dorogi-v-ovrag-266353180.html

Смертельное ДТП в Аджарии - автомобиль сорвался с дороги в овраг

Смертельное ДТП в Аджарии - автомобиль сорвался с дороги в овраг

В медицинском учреждении пояснили, что пациент скончался при поступлении в больницу 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T21:46+0400

2022-05-01T21:46+0400

2022-05-01T21:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате ДТП в селе Мериси Кедского района Аджарии.Как сообщает местное агентство Adjara.News, автомобиль, которым управлял 32-летний мужчина, упал с дороги в овраг.В момент аварии в машине находился только водитель.Кровавое ДТП в Мартвили – прокуратура начала расследование >>Пострадавший был доставлен в клинику "Эвекс" в Кеда с тяжелыми травмами.В медицинском учреждении пояснили, что пациент скончался при поступлении в больницу.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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