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Смертельное ДТП в Аджарии - автомобиль сорвался с дороги в овраг
Смертельное ДТП в Аджарии - автомобиль сорвался с дороги в овраг
В медицинском учреждении пояснили, что пациент скончался при поступлении в больницу 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T21:46+0400
2022-05-01T21:46+0400
2022-05-01T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате ДТП в селе Мериси Кедского района Аджарии.Как сообщает местное агентство Adjara.News, автомобиль, которым управлял 32-летний мужчина, упал с дороги в овраг.В момент аварии в машине находился только водитель.Кровавое ДТП в Мартвили – прокуратура начала расследование >>Пострадавший был доставлен в клинику "Эвекс" в Кеда с тяжелыми травмами.В медицинском учреждении пояснили, что пациент скончался при поступлении в больницу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дтп
Смертельное ДТП в Аджарии - автомобиль сорвался с дороги в овраг
В медицинском учреждении пояснили, что пациент скончался при поступлении в больницу
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате ДТП в селе Мериси Кедского района Аджарии.
Как сообщает местное агентство Adjara.News, автомобиль, которым управлял 32-летний мужчина, упал с дороги в овраг.
В момент аварии в машине находился только водитель.
Пострадавший был доставлен в клинику "Эвекс" в Кеда с тяжелыми травмами.
В медицинском учреждении пояснили, что пациент скончался при поступлении в больницу.