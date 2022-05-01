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Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Повреждения вызваны проливным дождем, который обрушился на Тбилиси в субботу поздней ночью 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T13:31+0400
2022-05-01T13:31+0400
2022-05-01T13:31+0400
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общество
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тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Жители нескольких густонаселенных районов Тбилиси останутся без воды на сутки - с 12:00 1 мая до 12:00 2 мая, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.По информации GWP, отключение связано с повреждением на водопропускном тоннеле Грмагеле.Повреждения вызваны проливным дождем, который обрушился на Тбилиси в субботу поздней ночью, говорится в сообщении.На месте мобилизованы технические бригады компании, ведутся срочные восстановительные работы.Согласно заявлению, подача воды будет приостановлена части жителям Чугуретского, Исанского и Надзаладевского районов Тбилиси.На Тбилиси ночью обрушился ливень >>Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. До тех пор, пока водоснабжение не будет полностью восстановлено, компания будет поставлять воду населению цистернами.С полным перечнем улиц, которые останутся без воды, можно ознакомиться здесь:
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грузия, общество, новости, тбилиси, georgian water and power
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Повреждения вызваны проливным дождем, который обрушился на Тбилиси в субботу поздней ночью
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Жители нескольких густонаселенных районов Тбилиси останутся без воды на сутки - с 12:00 1 мая до 12:00 2 мая, сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.
По информации GWP, отключение связано с повреждением на водопропускном тоннеле Грмагеле.
Повреждения вызваны проливным дождем, который обрушился на Тбилиси в субботу поздней ночью, говорится в сообщении
.
На месте мобилизованы технические бригады компании, ведутся срочные восстановительные работы.
Согласно заявлению, подача воды будет приостановлена части жителям Чугуретского, Исанского и Надзаладевского районов Тбилиси.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. До тех пор, пока водоснабжение не будет полностью восстановлено, компания будет поставлять воду населению цистернами.
С полным перечнем улиц, которые останутся без воды, можно ознакомиться здесь: