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В Москве определились с датой окончания работы на МКС
В Москве определились с датой окончания работы на МКС
Россия обязательно предупредит партнеров по МКС об этом – за год до окончания работы 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T10:32+0400
2022-05-01T10:32+0400
2022-05-01T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Россия приняла решение о дате окончания работы на Международной космической станции (МКС), заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео >>На орбите сейчас находятся россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, немец Маттиас Маурер и американцы Томас Маршбёрн, Бэррон Чари и Раджа Кайла. 30 марта на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-19" на Землю с МКС вернулись россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также американец Марк Ванде Хай.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, наука, мкс
В Москве определились с датой окончания работы на МКС
Россия обязательно предупредит партнеров по МКС об этом – за год до окончания работы
ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Россия приняла решение о дате окончания работы на Международной космической станции (МКС), заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.
На орбите сейчас находятся россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, немец Маттиас Маурер и американцы Томас Маршбёрн, Бэррон Чари и Раджа Кайла. 30 марта на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-19" на Землю с МКС вернулись россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также американец Марк Ванде Хай.