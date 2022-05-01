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В Москве определились с датой окончания работы на МКС

В Москве определились с датой окончания работы на МКС

Россия обязательно предупредит партнеров по МКС об этом – за год до окончания работы 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T10:32+0400

2022-05-01T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая – Sputnik. Россия приняла решение о дате окончания работы на Международной космической станции (МКС), заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин."Мы подготовили свои предложения ... они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Рогозин добавил, что Россия предупредит партнёров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео >>На орбите сейчас находятся россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, немец Маттиас Маурер и американцы Томас Маршбёрн, Бэррон Чари и Раджа Кайла. 30 марта на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-19" на Землю с МКС вернулись россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также американец Марк Ванде Хай.

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в мире, россия, новости, наука, мкс