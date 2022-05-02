https://sputnik-georgia.ru/20220502/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-51-266360378.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 51

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 51

Доля инфицированных в общем числе протестированных за сутки – 1,1% 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T11:03+0400

2022-05-02T11:03+0400

2022-05-02T11:04+0400

общество

грузия

новости

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714020_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_b4168aea94bafe83299af9503c086f50.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 51, один пациент скончался, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлен 1 655 221 случай заражения.За последние 24 часа вылечились 95 человек, а с начала пандемии – 1 637 293. Скончались 16 811.За сутки сделано 4 638 тестов на коронавирус, в том числе 3 223 на антиген и 1 415 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,1%, за последние 14 дней – 0,99%, за последние семь дней – 0,84%. К этому времени сделано 2 882 587 прививок, в том числе за последние сутки – 38.Когда завершится пандемия – мнение главного инфекциониста Грузии>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 286 пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, коронавирус covid-19