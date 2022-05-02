https://sputnik-georgia.ru/20220502/eto-vseobschaya-radost-premer-gruzii-pozdravili-musulman-s-zaversheniem-ramadana-266367537.html

"Это всеобщая радость": премьер Грузии поздравили мусульман с завершением Рамадана

"Это всеобщая радость": премьер Грузии поздравили мусульман с завершением Рамадана

Мы вместе веками строили нашу общую Родину, у нас одно настоящее и вместе мы должны творить будущее, заявил премьер 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T15:31+0400

2022-05-02T15:31+0400

2022-05-02T15:31+0400

грузия

религия

новости

общество

мусульмане

рамадан

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил проживающих в Грузии мусульман с наступлением Рамадан-байрама и пожелал мира, процветания, здоровья и успехов, сообщает пресс-служба Администрации правительства.По словам премьера, каждый гражданин Грузии разделяет радость этого дня."Мы вместе веками строили нашу общую Родину, братством и дружбой, у нас одно настоящее и вместе мы должны творить будущее. Поэтому ваша радость – это радость каждого из нас", – сказал глава правительства.Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.Месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время него верующие воздерживаются от еды и питья, начиная с самого утра, с молитвы, посвященной восходу солнца, и до вечерней молитвы. Соблюдение поста во время Рамадана считается одним из основных пяти столпов ислама.Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины. В некоторых районах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.

https://sputnik-georgia.ru/20220414/kakogo-chisla-noch-predopredeleniya-v-ramadan-2022-islamskiy-kalendar-265975382.html

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грузия, религия , новости, общество, мусульмане, рамадан, ираклий гарибашвили