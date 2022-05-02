https://sputnik-georgia.ru/20220502/glavnyy-seysmolog-gruzii-prokommentirovala-uchastivshiesya-zemletryaseniya-na-yuge-strany-266359419.html

Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны

Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны

Землетрясение, которое произошло минувшей ночью на юге Грузии, сильно ощущалось и в Тбилиси 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Джавахетский хребет очень активен в последние годы – подземные толчки фиксируются систематически, заявила руководитель Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе.Накануне около полуночи на юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки были зафиксированы в 11 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети). Землетрясение сильно ощущалось и в Тбилиси.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был также около села Самеба. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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