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Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны
Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны
Землетрясение, которое произошло минувшей ночью на юге Грузии, сильно ощущалось и в Тбилиси 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T10:28+0400
2022-05-02T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Джавахетский хребет очень активен в последние годы – подземные толчки фиксируются систематически, заявила руководитель Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе.Накануне около полуночи на юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки были зафиксированы в 11 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети). Землетрясение сильно ощущалось и в Тбилиси.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был также около села Самеба. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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грузия, новости, общество, тбилиси, самцхе-джавахети, землетрясение
Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны
10:28 02.05.2022 (обновлено: 10:36 02.05.2022)
Землетрясение, которое произошло минувшей ночью на юге Грузии, сильно ощущалось и в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Джавахетский хребет очень активен в последние годы – подземные толчки фиксируются систематически, заявила руководитель Института изучения Земли и Национального центра сейсмического мониторинга Теа Годоладзе.
Накануне около полуночи на юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки были зафиксированы в 11 километрах от села Самеба (регион Самцхе-Джавахети). Землетрясение сильно ощущалось и в Тбилиси.
"Джавахетский хребет очень активен в последний год, здесь возросла и фоновая сейсмичность. Мы ведем мониторинг толчков, и здесь один за другим происходят землетрясения средней и сравнительного низкой степени", – заявила Годоладзе телеканалу "Рустави 2".
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был также около села Самеба. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.