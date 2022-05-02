https://sputnik-georgia.ru/20220502/gruzino-armyanskiy-pravovoy-forum-startoval-v-tbilisi-266373016.html

Грузино-армянский правовой форум стартовал в Тбилиси

Грузино-армянский правовой форум стартовал в Тбилиси

Грузия является настоящим чемпионом с точки зрения предоставления госуслуг, заявил армянский министр 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T19:37+0400

2022-05-02T19:37+0400

2022-05-02T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Важность сотрудничества в правовой сфере обсудил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе со своим армянским коллегой Кареном Андресяном в ходе правового форума в Тбилиси, сообщает министерство юстиции Грузии.Решение о проведении грузино-армянского правового форума было принято во время визита делегации Министерства юстиции Грузии в Армению в конце января.Глава Минюста Грузии выразил надежду, что грузино-армянские отношения вступят в новую фазу и, следовательно, сотрудничество между министерствами юстиции двух стран будет еще более успешным.Министр юстиции Армении поблагодарил своего коллегу за прием и отметил, что Форум является важным шагом в углублении партнерства между двумя странами. По словам Андресяна, у Минюста Армении есть, чему поучиться у грузинских коллег."Еще один замечательный опыт, о котором я хотел бы упомянуть, это работы в Домах юстиции. Грузия является настоящим чемпионом с точки зрения предоставления услуг", - сказал Андресян.Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере юстиции >>По словам главы Минюста Армении, еще одной большой сферой сотрудничества является исполнение судебных актов, а также арбитражный центр, который уже создан в Грузии, а Армения находится на ранних этапах этого важного проекта."Повестка сотрудничества достаточно широкая, и мы продолжим это партнерство", - отметил он.Юридический форум является успешной платформой для сотрудничества между Грузией и Арменией. Представители министерств юстиции двух стран на тематических сессиях обсудят такие актуальные вопросы, как доступ к нотариальным услугам, электронные государственные услуги, правоприменительные вопросы, реформа пенитенциарной системы и системы пробации, программы реабилитации и ресоциализации осужденных, формальное и неформальное юридическое образование и многое другое.После каждой тематической презентации участники форума делятся своим мнением и опытом в режиме дискуссии.Форум завершится 3 мая. В ходе визита министр юстиции Армении посетит Национальный архив, Дом юстиции, Пенитенциарную службу и ознакомится с грузинской моделью их работы.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Страны оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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грузия, новости, политика, армения, министерство юстиции грузии, дом юстиции, грузино-армянские отношения