https://sputnik-georgia.ru/20220502/gruziya-zapolnit-oprosnik-po-chlenstvu-v-es-ranshe-sroka--premer-266363928.html

Грузия заполнит опросник по членству в ЕС раньше срока – премьер

Грузия заполнит опросник по членству в ЕС раньше срока – премьер

Властям Грузии предстоит ответить на 2,3 тысячи вопросов по техническим, секторальным и отраслевым направлениям 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T12:58+0400

2022-05-02T12:58+0400

2022-05-02T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Грузия завершит работу над второй частью опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз до 13 мая, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 11 апреля, и должна заполнить его в течение месяца. По словам премьера, работа над первой частью опросника завершена, а заполненный документ Гарибашвили вручит лично послу Евросоюза Карлу Харцелю.По словам главы правительства, вторая часть опросника состоит из 2,3 тысячи вопросов и 33 глав по техническим, секторальным, отраслевым направлениям. В первой части было 369 вопросов."Мы отправим Евросоюзу вторую часть до 13 мая, может быть и раньше", – отметил Гарибашвили.Ранее премьер-министр принял решение о том, что вторая, отраслевая часть, как и первая часть опросника, будет обнародована.После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС>>Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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политика, новости, грузия, карл харцель, украина, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, ираклий гарибашвили