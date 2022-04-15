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Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС

Глава парламента Грузии: оппозиция зря суетится по поводу опросника ЕС

Грузинская оппозиция подняла истерию, считает глава законодательного органа 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T17:06+0400

2022-04-15T17:06+0400

2022-04-15T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает неоправданным суету части оппозиции по поводу обнародования опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.Восемь оппозиционных депутатов ранее отправили письмо Еврокомиссару по политике соседства и расширению Оливеру Вархею, в котором было отмечено, что для усиления парламентского надзора за процессом подготовки ответов правительство должно обнародовать опросник на вступление в ЕС.По его словам, представители оппозиции пытаются создать вокруг всего "туман подозрений"."Я не знаю, какие у них сомнения, они вызывают бессмысленную дискуссию", – отметил Папуашвили.Глава грузинского законодательного органа подчеркнул, что подобные опросники не были обнародованы ни на Украине, ни в Молдове, которые также подали заявки на вступление в ЕС."Подобной истерии ни в одной стране ни одна оппозиция не поднимала. К сожалению, у нас видно отношение наших оппонентов – вызвать истерию вокруг каждого вопроса. Этот документ станет публичным, и все увидят, что здесь нет ничего особенного", – заявил он.Между тем министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили сообщил, что с учетом высокого общественного интереса, принято решение об обнародовании документа.Грузия получила опросник по членству в ЕС>>"Мы обеспечим, чтобы указанный документ как можно скорее стал доступным для всех заинтересованных лиц", – заявил Дарчиашвили.Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительственной комиссии интеграции Грузии в ЕС, которая прошла в пятницу под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.Что за опросник?Грузия получила опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 11 апреля. На заполнение опросника у Грузии один месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с тем, сколько ранее получали другие партнеры ЕС. Ранее желающим вступить в ЕС приходилось отвечать на 2-5 тысяч вопросов.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.Грузия учтет отчет Госдепа США при заполнении опросника по членству в ЕС>>После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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