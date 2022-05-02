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Маски почти нигде не нужны – какие ковид-ограничения остались в Грузии
Маски почти нигде не нужны – какие ковид-ограничения остались в Грузии
В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T11:13+0400
2022-05-02T11:13+0400
2022-05-02T11:32+0400
новости
грузия
общество
коронавирус covid-19
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Ношение масок в целях защиты от коронавируса отныне требуется только в медицинских учреждениях и общественном транспорте, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства. В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также правило обязательного ношения масок на улице. До сегодняшнего дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах."Обязательное ношение остается только в медучреждениях и общественном транспорте. Так что с сегодняшнего дня, со 2 мая, все остальные регуляции будут сняты", – отметил Гарибашвили. По словам премьера, ситуация с коронавирусом в Грузии "можно сказать, очень стабилизировалась". В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 51>>С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 70-150 случаев в сутки.
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новости, грузия, общество, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили
Маски почти нигде не нужны – какие ковид-ограничения остались в Грузии
11:13 02.05.2022 (обновлено: 11:32 02.05.2022)
В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Ношение масок в целях защиты от коронавируса отныне требуется только в медицинских учреждениях и общественном транспорте, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства.
В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также правило обязательного ношения масок на улице.
"С сегодняшнего дня отменяется обязательное ношение масок, в том числе и в школах, конечно. Потому что особенно дети очень мучаются, и не только дети, но и все. Мы, конечно, будем следить за динамикой, и будем действовать соответствующим образом", – сказал Гарибашвили.
До сегодняшнего дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах.
"Обязательное ношение остается только в медучреждениях и общественном транспорте. Так что с сегодняшнего дня, со 2 мая, все остальные регуляции будут сняты", – отметил Гарибашвили.
По словам премьера, ситуация с коронавирусом в Грузии "можно сказать, очень стабилизировалась".
"Сегодня, например, у нас всего 51 случай, и в этом направлении очень спокойное положение. Это дает нам возможность еще больше смягчить регуляции", – подчеркнул Гарибашвили.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 70-150 случаев в сутки.