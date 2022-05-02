https://sputnik-georgia.ru/20220502/maski-pochti-nigde-ne-nuzhny---kakie-kovid-ogranicheniya-ostalis-v-gruzii-266360748.html

Маски почти нигде не нужны – какие ковид-ограничения остались в Грузии

Маски почти нигде не нужны – какие ковид-ограничения остались в Грузии

В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T11:13+0400

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грузия

общество

коронавирус covid-19

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Ношение масок в целях защиты от коронавируса отныне требуется только в медицинских учреждениях и общественном транспорте, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала заседания правительства. В Грузии стали смягчать ковид-ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации. С 28 марта отменили количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, а также правило обязательного ношения масок на улице. До сегодняшнего дня маски нужно было носить во всех закрытых общественных местах."Обязательное ношение остается только в медучреждениях и общественном транспорте. Так что с сегодняшнего дня, со 2 мая, все остальные регуляции будут сняты", – отметил Гарибашвили. По словам премьера, ситуация с коронавирусом в Грузии "можно сказать, очень стабилизировалась". В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 51>>С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем 70-150 случаев в сутки.

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новости, грузия, общество, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили