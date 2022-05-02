https://sputnik-georgia.ru/20220502/minfin-gruzii-prognoz-ekonomicheskogo-rosta-poka-ne-budet-peresmotren-266374792.html

Минфин Грузии: Прогноз экономического роста пока не будет пересмотрен

Минфин Грузии: Прогноз экономического роста пока не будет пересмотрен

Мы подождем второй половины года и третьего квартала и, исходя из этого, может быть, обновим наш прогноз, заявил министр 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T21:16+0400

2022-05-02T21:16+0400

2022-05-02T21:16+0400

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Министерство финансов Грузии не будет спешить с пересмотром прогноза роста экономики Грузии, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили на брифинге. В государственном бюджете 2022 года рост ВВП прогнозируется на уровне 6%, между тем, по последним прогнозам Нацбанка, ожидается, что экономика Грузии вырастет всего на 3-4%, а по прогнозу МВФ – на 3,2%.По данным Национальной службы статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.Премьер положительно оценил рост экономики Грузии >>Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях.

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