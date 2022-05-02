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Премьер оценил рост экономики Грузии положительно
Премьер оценил рост экономики Грузии положительно
Реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T14:41+0400
2022-05-02T14:41+0400
2022-05-02T14:48+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Местный экспорт, туризм и денежные переводы в Грузии растут, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов.Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях.Что поможет экономике Грузии увеличить темпы роста – мнение аналитиков >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Премьер оценил рост экономики Грузии положительно
14:41 02.05.2022 (обновлено: 14:48 02.05.2022)
Реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Местный экспорт, туризм и денежные переводы в Грузии растут, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.
"В январе у нас был рост 18%, в феврале рост нашей экономики составил 14,6%, а уже в марте реальный рост – 10,6%, что в сумме составило 14,4%, что очень радует… Растет как местный экспорт, так и туризм, денежные переводы. Так что в целом у нас очень положительная динамика в этом направлении", – сказал Гарибашвили.
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов.
Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.