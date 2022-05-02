Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220502/premer-otsenil-rost-ekonomiki-gruzii-polozhitelno-266366713.html
Премьер оценил рост экономики Грузии положительно
Премьер оценил рост экономики Грузии положительно
Реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T14:41+0400
2022-05-02T14:48+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181943_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_b4ad30730057691bfb60b674a6d41abc.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Местный экспорт, туризм и денежные переводы в Грузии растут, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов.Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях.Что поможет экономике Грузии увеличить темпы роста – мнение аналитиков &gt;&gt;После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181943_166:121:1142:853_1920x0_80_0_0_dfa2bb6b1c9b7b485f03b7b103b43cee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили

Премьер оценил рост экономики Грузии положительно

14:41 02.05.2022 (обновлено: 14:48 02.05.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2022
© Government of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Местный экспорт, туризм и денежные переводы в Грузии растут, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.
© SputnikЭкономический рост Грузии за март и три месяца 2022 года
Экономический рост Грузии за март и три месяца 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2022
Экономический рост Грузии за март и три месяца 2022 года
© Sputnik

"В январе у нас был рост 18%, в феврале рост нашей экономики составил 14,6%, а уже в марте реальный рост – 10,6%, что в сумме составило 14,4%, что очень радует… Растет как местный экспорт, так и туризм, денежные переводы. Так что в целом у нас очень положительная динамика в этом направлении", – сказал Гарибашвили.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов.
Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях.
Что поможет экономике Грузии увеличить темпы роста – мнение аналитиков >>
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0