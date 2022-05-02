Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220502/prezident-gruzii-nachala-rabochiy-vizit-v-germaniyu-266372562.html
Президент Грузии начала рабочий визит в Германию
Президент Грузии начала рабочий визит в Германию
В рамках рабочего визита состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T18:57+0400
2022-05-02T19:27+0400
грузия
новости
политика
германия
франк-вальтер штайнмайер
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_471:199:3004:1624_1920x0_80_0_0_34c7a19add075ae9944b887d9bb84dc6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Германию с рабочим визитом. По информации на сайте администрации президента, Зурабишвили сегодня же встретится с президентом Франк-Вальтер Штайнмайером во дворце Бельвью.В рамках рабочего визита также состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации, отмечено в сообщении.Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества &gt;&gt;Кроме того, в Берлине запланированы интервью Зурабишвили местным СМИ.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_812:107:2902:1675_1920x0_80_0_0_8ff94e5f821a84cee2fef3fd53d1ba7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, германия, франк-вальтер штайнмайер, саломе зурабишвили

Президент Грузии начала рабочий визит в Германию

18:57 02.05.2022 (обновлено: 19:27 02.05.2022)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкБундестаг в Берлине, Германия
Бундестаг в Берлине, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2022
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В рамках рабочего визита состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Германию с рабочим визитом.
По информации на сайте администрации президента, Зурабишвили сегодня же встретится с президентом Франк-Вальтер Штайнмайером во дворце Бельвью.
В рамках рабочего визита также состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации, отмечено в сообщении.
Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества >>
Кроме того, в Берлине запланированы интервью Зурабишвили местным СМИ.
Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0