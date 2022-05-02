https://sputnik-georgia.ru/20220502/prezident-gruzii-nachala-rabochiy-vizit-v-germaniyu-266372562.html

Президент Грузии начала рабочий визит в Германию

Президент Грузии начала рабочий визит в Германию

В рамках рабочего визита состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T18:57+0400

2022-05-02T18:57+0400

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грузия

новости

политика

германия

франк-вальтер штайнмайер

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Германию с рабочим визитом. По информации на сайте администрации президента, Зурабишвили сегодня же встретится с президентом Франк-Вальтер Штайнмайером во дворце Бельвью.В рамках рабочего визита также состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации, отмечено в сообщении.Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества >>Кроме того, в Берлине запланированы интервью Зурабишвили местным СМИ.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.

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грузия, новости, политика, германия, франк-вальтер штайнмайер, саломе зурабишвили