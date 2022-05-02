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Президент Грузии начала рабочий визит в Германию
Президент Грузии начала рабочий визит в Германию
В рамках рабочего визита состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T18:57+0400
2022-05-02T18:57+0400
2022-05-02T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Германию с рабочим визитом. По информации на сайте администрации президента, Зурабишвили сегодня же встретится с президентом Франк-Вальтер Штайнмайером во дворце Бельвью.В рамках рабочего визита также состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации, отмечено в сообщении.Правительства Грузии и Германии обсуждают планы сотрудничества >>Кроме того, в Берлине запланированы интервью Зурабишвили местным СМИ.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, германия, франк-вальтер штайнмайер, саломе зурабишвили
Президент Грузии начала рабочий визит в Германию
18:57 02.05.2022 (обновлено: 19:27 02.05.2022)
В рамках рабочего визита состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Германию с рабочим визитом.
По информации на сайте администрации президента, Зурабишвили сегодня же встретится с президентом Франк-Вальтер Штайнмайером во дворце Бельвью.
В рамках рабочего визита также состоится встреча президентов двух стран в расширенном формате в сопровождении делегации, отмечено в сообщении
.
Кроме того, в Берлине запланированы интервью Зурабишвили местным СМИ.
Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.