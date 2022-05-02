https://sputnik-georgia.ru/20220502/prezident-gruzii-pozdravila-musulman-s-prazdnikom-ramadan-bayram-266370274.html

Президент Грузии поздравила мусульман с праздником Рамадан-байрам

Президент Грузии поздравила мусульман с праздником Рамадан-байрам

Президент пожелала, чтобы этот праздник стал залогом мира и процветания для мусульман 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила мусульман во всем мире с завершением месяца Рамадан и началом Рамадан-байрама.Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 1 апреля.Президент пожелала, чтобы этот праздник стал залогом мира и процветания для мусульман."Пусть этот великий исламский праздник духовного очищения, взаимной любви, поддержки и прощения станет залогом мира и процветания для вас и ваших семей!" - сказала президент.Месяц Рамадан (турецк. Рамазан) является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Наступает Рамадан в девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время него верующие воздерживаются от еды и питья, начиная с самого утра, с молитвы, посвященной восходу солнца, и до вечерней молитвы. Соблюдение поста во время Рамадана считается одним из основных пяти столпов ислама."Это всеобщая радость": премьер Грузии поздравили мусульман с завершением Рамадана >>Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо-Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины. В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , религия , мусульмане, рамадан