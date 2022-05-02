https://sputnik-georgia.ru/20220502/semya-saakashvili-budet-borotsya-za-ego-zdorove-aktsiyami-266376731.html
Семья Саакашвили будет бороться за его здоровье акциями
Семья Саакашвили будет бороться за его здоровье акциями
В понедельник вечером истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T22:33+0400
2022-05-02T22:33+0400
2022-05-02T22:44+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планирует встречи с Патриархом, НПО и жителями регионов для его спасения, заявил его брат Давид Саакашвили. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям.По его словам, семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию. "Мы анонсируем непрерывные акции в масштабе всей страны, которые объявим после встреч с неправительственным сектором и гражданским обществом. Если понадобится, созовем масштабную акцию", - сказал Саакашвили. Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции >>Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Семья Саакашвили будет бороться за его здоровье акциями
22:33 02.05.2022 (обновлено: 22:44 02.05.2022)
В понедельник вечером истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили планирует встречи с Патриархом, НПО и жителями регионов для его спасения, заявил его брат Давид Саакашвили.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истек срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям.
"План такой: у нас мало времени и с завтрашнего дня мы начнем говорить со всеми, в первую очередь, с врачами, а также с Патриархией. У нас есть сигнал, что Католикос–Патриарх окажет нам честь и выделит время, чтобы мы могли рассказать о состоянии нашего брата", - сказал Давид Саакашвили.
По его словам, семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.
"Мы анонсируем непрерывные акции в масштабе всей страны, которые объявим после встреч с неправительственным сектором и гражданским обществом. Если понадобится, созовем масштабную акцию", - сказал Саакашвили.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.