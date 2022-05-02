https://sputnik-georgia.ru/20220502/saakashvili-otkazyvaetsya-ot-nekotorykh-lekarstv-i-progulok---ministr-yustitsii-266365517.html
Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции
Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции
Министр юстиции Грузии рассказал в каких условиях содержится Саакашвили в тюрьме 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T14:03+0400
2022-05-02T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста. По его словам, Саакашвили предоставляли медицинские услуги как в тюрьме №12 в городе Рустави, где он в настоящее время отбывает наказание, так и в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси, и в военном госпитале в городе Гори. За пределами руставской тюрьмы он лечился из-за ухудшения состояния здоровья в результате голодовки.Как отметил министр, недавно Саакашвили был на обследовании в мультипрофильном медицинском учреждении и пенитенциарная служба распространила информацию об этом.Саакашвили оказывается необходимая медпомощь - Пенитенциарная служба>>Врачи пенитенциарного учреждения говорят, что он получает все нужные медикаменты, но он их пьет выборочно, от некоторых лекарств отказывается, заявил министр."Именно поэтому пенитенциарная служба распространила заявление, в котором призвало ангажированные субъекты прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию", – подчеркнул Брегадзе.Что касается медицинского заключения консилиума врачей, созванного Народным защитником Грузии, то по словам Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба Минюста получила его 28 апреля и уже 30 апреля обратилась к Народному защитнику с вопросами.По его словам, Специальная пенитенциарная служба "всегда действовала и, естественно, это так будет и в будущем, исходя из интересов здоровья любого осужденного, и каждый из них получает адекватное медицинское обслуживание. Естественно, на это должно быть их согласие".Брегадзе также опроверг распространившуюся информацию о том, что тюремная администрация оставила Саакашвили без еды. По словам министра, Саакашвили обеспечен трехразовым питанием, а также он может покупать продукты в тюремном магазине.Что ждет Саакашвили? Народный защитник предложила несколько вариантов решения вопроса>>"Соответственно, говорить о том, что он якобы остается голодным – это ложь и целенаправленная кампания против пенитенциарной службы", – отметил Брегадзе.Министр добавил, что Саакашвили может получать посылки и этой возможностью он регулярно пользуется.Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии>>Глава минюста Грузии также отметил, что у Саакашвили с момента заключения под стражу было около 800 визитеров. По его словам, это является ясным подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.Кроме того, по словам Брегадзе, у Саакашвили есть возможность гулять на свежем воздухе, но он отказывается.
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Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции
14:03 02.05.2022 (обновлено: 14:10 02.05.2022)
Министр юстиции Грузии рассказал в каких условиях содержится Саакашвили в тюрьме
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста.
"Это явная ложь, что Михаил Саакашвили не получал или не получает соответствующее медицинское обслуживание", – заявил Брегадзе.
По его словам, Саакашвили предоставляли медицинские услуги как в тюрьме №12 в городе Рустави, где он в настоящее время отбывает наказание, так и в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси, и в военном госпитале в городе Гори. За пределами руставской тюрьмы он лечился из-за ухудшения состояния здоровья в результате голодовки.
Как отметил министр, недавно Саакашвили был на обследовании в мультипрофильном медицинском учреждении и пенитенциарная служба распространила информацию об этом.
Врачи пенитенциарного учреждения говорят, что он получает все нужные медикаменты, но он их пьет выборочно, от некоторых лекарств отказывается, заявил министр.
"Именно поэтому пенитенциарная служба распространила заявление, в котором призвало ангажированные субъекты прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию", – подчеркнул Брегадзе.
Что касается медицинского заключения консилиума врачей, созванного Народным защитником Грузии, то по словам Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба Минюста получила его 28 апреля и уже 30 апреля обратилась к Народному защитнику с вопросами.
"Мы отметили, что у пенитенциарной службы и медицинской службы есть вопросы в связи с его заключением. Идет уточнение деталей и в случае необходимости произойдет беседа с членами группы экспертов, которых подберет Народный защитник", – подчеркнул Брегадзе.
По его словам, Специальная пенитенциарная служба "всегда действовала и, естественно, это так будет и в будущем, исходя из интересов здоровья любого осужденного, и каждый из них получает адекватное медицинское обслуживание. Естественно, на это должно быть их согласие".
Брегадзе также опроверг распространившуюся информацию о том, что тюремная администрация оставила Саакашвили без еды. По словам министра, Саакашвили обеспечен трехразовым питанием, а также он может покупать продукты в тюремном магазине.
"Соответственно, говорить о том, что он якобы остается голодным – это ложь и целенаправленная кампания против пенитенциарной службы", – отметил Брегадзе.
Министр добавил, что Саакашвили может получать посылки и этой возможностью он регулярно пользуется.
Глава минюста Грузии также отметил, что у Саакашвили с момента заключения под стражу было около 800 визитеров. По его словам, это является ясным подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.
Кроме того, по словам Брегадзе, у Саакашвили есть возможность гулять на свежем воздухе, но он отказывается.