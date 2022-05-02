https://sputnik-georgia.ru/20220502/saakashvili-otkazyvaetsya-ot-nekotorykh-lekarstv-i-progulok---ministr-yustitsii-266365517.html

Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции

Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции

Министр юстиции Грузии рассказал в каких условиях содержится Саакашвили в тюрьме 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный экс-президент Михаил Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста. По его словам, Саакашвили предоставляли медицинские услуги как в тюрьме №12 в городе Рустави, где он в настоящее время отбывает наказание, так и в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси, и в военном госпитале в городе Гори. За пределами руставской тюрьмы он лечился из-за ухудшения состояния здоровья в результате голодовки.Как отметил министр, недавно Саакашвили был на обследовании в мультипрофильном медицинском учреждении и пенитенциарная служба распространила информацию об этом.Саакашвили оказывается необходимая медпомощь - Пенитенциарная служба>>Врачи пенитенциарного учреждения говорят, что он получает все нужные медикаменты, но он их пьет выборочно, от некоторых лекарств отказывается, заявил министр."Именно поэтому пенитенциарная служба распространила заявление, в котором призвало ангажированные субъекты прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию", – подчеркнул Брегадзе.Что касается медицинского заключения консилиума врачей, созванного Народным защитником Грузии, то по словам Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба Минюста получила его 28 апреля и уже 30 апреля обратилась к Народному защитнику с вопросами.По его словам, Специальная пенитенциарная служба "всегда действовала и, естественно, это так будет и в будущем, исходя из интересов здоровья любого осужденного, и каждый из них получает адекватное медицинское обслуживание. Естественно, на это должно быть их согласие".Брегадзе также опроверг распространившуюся информацию о том, что тюремная администрация оставила Саакашвили без еды. По словам министра, Саакашвили обеспечен трехразовым питанием, а также он может покупать продукты в тюремном магазине.Что ждет Саакашвили? Народный защитник предложила несколько вариантов решения вопроса>>"Соответственно, говорить о том, что он якобы остается голодным – это ложь и целенаправленная кампания против пенитенциарной службы", – отметил Брегадзе.Министр добавил, что Саакашвили может получать посылки и этой возможностью он регулярно пользуется.Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии>>Глава минюста Грузии также отметил, что у Саакашвили с момента заключения под стражу было около 800 визитеров. По его словам, это является ясным подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.Кроме того, по словам Брегадзе, у Саакашвили есть возможность гулять на свежем воздухе, но он отказывается.

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, тбилиси, рустави, гори