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Трамп: США при Байдене утратили свою энергонезависимость

Трамп: США при Байдене утратили свою энергонезависимость

Бывший хозяин Белого дома охарактеризовал политику действующих американских властей как "полный провал" 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T09:56+0400

2022-05-02T09:56+0400

2022-05-02T09:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. При действующем президенте США Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость, заявил экс-лидер Соединенных Штатов."Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", – сказал Трамп, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в штате Небраска.Бывший хозяин Белого дома охарактеризовал политику действующих американских властей как "полный провал", напомнив, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов.В заключение он выступил с утверждением, что при его администрации страна обрела энергетическую независимость, "что некоторым казалось попросту невозможным".По мнению бывшего главы государства, Байден в ситуации с Украиной "проявил слабость и некомпетентность". "Ничто из этого никогда не произошло бы при моей администрации, я уверен в этом на 100%", – подчеркнул Трамп.

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в мире, политика, новости, сша, дональд трамп, джо байден