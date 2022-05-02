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В Грузии в три раза сократилось количество несчастных случаев на рабочих местах
В Грузии в три раза сократилось количество несчастных случаев на рабочих местах
В стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человек, 1 710 получили тяжелые травмы 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T09:01+0400
2022-05-02T09:01+0400
2022-05-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Количество несчастных случаев на рабочих местах в Грузии в 2021 году сократилось в три раза по сравнению с предыдущими годами, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.В Тбилиси Служба инспекции труда Грузии провела конференцию под названием "Безопасность труда и права в Грузии". Мероприятие открыл министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здоровья и социальной защиты Зураб Азарашвили.Согласно данным Объединения профсоюзов Грузии, в стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человека, 1 710 получили тяжелые травмы.Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненые >>На конференции рассмотрели положение, существующее в направлении безопасности и прав труда, а также достигнутые результаты.В течение последних лет были приняты законодательные изменения, с помощью которых была усилена Служба инспекции труда. Благодаря повышенному мандату, инспекторы могут вести мониторинг по таким важным вопросам, как дискриминация, сексуальное притеснение, вынужденный труд, трудовая эксплуатация и другое.
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грузия, новости, общество, безопасность труда в грузии, департамент инспектирования труда грузии
В Грузии в три раза сократилось количество несчастных случаев на рабочих местах
В стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человек, 1 710 получили тяжелые травмы
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Количество несчастных случаев на рабочих местах в Грузии в 2021 году сократилось в три раза по сравнению с предыдущими годами, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
В Тбилиси Служба инспекции труда Грузии провела конференцию под названием "Безопасность труда и права в Грузии". Мероприятие открыл министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здоровья и социальной защиты Зураб Азарашвили.
Согласно данным Объединения профсоюзов Грузии, в стране в течение последних 15 лет на рабочих местах погибли 641 человека, 1 710 получили тяжелые травмы.
На конференции рассмотрели положение, существующее в направлении безопасности и прав труда, а также достигнутые результаты.
В течение последних лет были приняты законодательные изменения, с помощью которых была усилена Служба инспекции труда. Благодаря повышенному мандату, инспекторы могут вести мониторинг по таким важным вопросам, как дискриминация, сексуальное притеснение, вынужденный труд, трудовая эксплуатация и другое.