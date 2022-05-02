https://sputnik-georgia.ru/20220502/vlasti-gruzii-delayut-vse-dlya-vosstanovleniya-rozliva-borzhomi---zaverenie-ministra-266373401.html

Власти Грузии делают все для восстановления розлива "Боржоми" - заверение министра

Власти Грузии делают все для восстановления розлива "Боржоми" - заверение министра

Министр заявил, что пока не может озвучить принятого решения, однако информация станет известна в ближайшие дни 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T19:56+0400

2022-05-02T19:56+0400

2022-05-02T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Власти Грузии предпримут все шаги, чтобы компания IDS Borjomi смогла продолжить работу, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Уже 30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал сообщить приятную новость по этому делу.По его словам, пока он не может озвучить принятого решения, однако информация станет известна в ближайшие дни. С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium , основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции. Правительство Грузии обещает решить проблему с производством "Боржоми" >>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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