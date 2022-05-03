https://sputnik-georgia.ru/20220503/deputat-kto-khochet-voyny---protivyatsya-ee-stremleniyam-gruzii-266405762.html

Депутат: кто хочет войны - противится стремлениям Грузии

Депутат: кто хочет войны - противится стремлениям Грузии

Грузия заявила, что примет только меры по обороне в случае военной агрессии, заявила депутат 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T22:58+0400

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2022-05-03T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Те, кто хочет, чтобы Грузия присоединилась к военным действиям, противятся стремлениям страны и ее курсу в Европу, заявила депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России."Грузия заявила, что примет только меры по обороне в случае военной агрессии. Соответственно, любой человек, кто просит Грузию начать агрессию, выступает против заявленного курса Грузии и стремления страны в европейскую семью", - сказала Акубардия.Украинские мотивы внутриполитической борьбы в Грузии >>Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.

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грузия, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022