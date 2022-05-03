https://sputnik-georgia.ru/20220503/ukrainskie-motivy-vnutripoliticheskoy-borby-v-gruzii-266393615.html

Украинские мотивы внутриполитической борьбы в Грузии

Украинские мотивы внутриполитической борьбы в Грузии

То, о чем говорят, обращаясь к Грузии, украинские политики, включая Алексея Арестовича – эксперта и советника президента Украины, по мнению колумниста Sputnik... 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T15:40+0400

2022-05-03T15:40+0400

2022-05-03T15:40+0400

грузия

политика

аналитика

украина

грузинская мечта

колумнисты

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Правда, громко называть эти цели политическими можно с большой натяжкой. Слишком они прагматичны и корыстны – не выходят за пределы желания любой ценой укрепить собственные позиции и подавить конкурентов. Новизну придает разве что украинский фактор, который и правящая команда, и оппозиционные партии активно используют в качестве подспорья. К нему сегодня обращено основное внимание граждан.На прошлой неделе наша оппозиция охотно подхватила фразу главы парламентской фракции правящей украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамия. Тот назвал Бидзину Иванишвили "грузинским Януковичем". В свою очередь власть отыгралась, сумев удачно растиражировать выгодную для себя трактовку высказываний Алексея Арестовича в адрес Грузии. "Грузинская мечта" искусно навесила на "Национальное движение" ярлык "партии войны".Трудно сказать, хорошо ли осведомлен Арахамия, живущий в Киеве, о ситуации в Грузии. Напрямую отождествлять Иванишвили с Януковичем – занятие, признаюсь, довольно сомнительное. Не углубляясь в оценки, замечу – Иванишвили золотым унитазом не пользуется, официальных постов не занимает и отказался от них (в отличие от экс-президента Украины) добровольно. Что же касается роли "серого кардинала", то и она пока фигурирует в прессе и среди экспертов лишь на уровне домыслов и предположений.Скандал с аудиозаписями в Грузии продолжается: что было на самом деле >>Согласитесь, все это наводит на подозрения: а не для того ли захотели "грузинского" Януковича сравнить с "украинским", чтобы всколыхнуть негативные общественные эмоции? Тогда несложно найти объяснение и тому, почему в эфире радикально настроенных оппозиционных телеканалов, словно по заказу, всплыла в это же время странная аудиозапись. На ней, как было сказано, воспроизведен телефонный разговор основателя "Грузинской мечты" с известным российским олигархом Евтушенковым.Арахамия в далеком Киеве не замедлил использовать эту запись как повод, чтобы обратиться к США и Евросоюзу, и призвать их ввести персональные санкции против Иванишвили. К призыву, естественно, тут же активно присоединились представители грузинской оппозиции. А как отреагировали граждане, на которых в подобных случаях должен, по идее, делаться основной расчет?.. Тут дело обстоит не столь однозначно.В культурных семьях детям с младых ногтей внушают: читать чужие письма и подслушивать разговоры крайне неприлично. Стоит, однако, с годами кому-то окунуться в атмосферу большой политики, как чтение чужих писем покажется детской забавой. Подслушать, подсмотреть, снять на видео эпизод из интимной жизни (зачем?!), записать конфиденциальный разговор… Кто-то, похоже, решил: раз политика касается всех, чужих в ней попросту нет. А значит, и в войне компроматов можно оперировать всем, что подвернется под руку.Кобахидзе назвал причины критики Грузии со стороны Украины >>Так вот, массированная аморальная практика дала в Грузии непредвиденный для многих эффект. Неоднократно столкнувшись с откровенным цинизмом, общественность все чаще не желает копаться в грязном белье и слепо доверять слишком уж ловко и "своевременно" вброшенным компрометирующим свидетельствам. Ни о чем в политическом плане не говорящие интимные видеокадры, таинственно обставленные беспредметные разговоры, стали беспомощно зависать в воздухе, вызывая лишь брезгливость и досаду.Если оппозиция всерьез делала ставку на болезненную реакцию правящей команды на эту запись, то она просчиталась. "Мечта" устами Ираклия Кобахидзе отреагировала несколько неожиданно: в чем, собственно, состоит компромат? Даже если запись аутентична и Иванишвили ответил на звонок Евтушенкова, в этом нет ничего противозаконного. Тем более, Грузия к санкциям против России не присоединялась, а Иванишвили ничего конкретного никому не обещал…Бывший дипломат Мамука Гамкрелидзе даже высказал "крамольную" мысль о том, что российских олигархов, решивших в силу обстоятельств инвестировать средства в Грузию, следует поощрять. Понятно, при условии, что эти олигархи, как и сферы, на которые распространяются их интересы, не попадают под уже учрежденные международные санкции ("Ахали таоба", 27.04).Временного поверенного Украины вызвали на ковер в МИД Грузии >>Заинтересованность украинского руководства в более решительной поддержке Грузии понять нетрудно. Но в команде Зеленского, судя по всему, предпочитают видеть лишь то, что хотят увидеть, не ощущая или игнорируя реальный настрой грузинского общества. Иначе зачем было включать в число лиц, сопровождавших прокурора Гаагского международного трибунала Карим Хана, Зураба Адеишвили, объявленного в Грузии в розыск ("Асавал-Дасавали", 18-24.04)?!Факты такого рода дают основания заподозрить украинские власти не только в симпатиях к "Надвижению", но и в желании косвенно диктовать нашей стране свои условия. Что, понятно, значительную часть грузинского общества не приводит в восторг. Националы нашли на Украине единомышленников, чтобы вернуться во власть, возмущается эксперт Давид Картвелишвили ("Сакартвелос Республика", 27.04). По какой же причине руководство Украины так сильно хочет видеть грузинскую радикальную оппозицию у власти, что почти не скрывает этого?Ответ имеет едва ли не ключевое значение и для внутриполитической ситуации в нашей стране. И "Грузинская мечта", комментируя заявления украинских политиков и экспертов, проявляет завидную изобретательность. Особенно это проявилось в трактовке некоторых высказываний такого искушенного политического аналитика, как Алексей Арестович.На фоне кризиса Арестович стал одной из весьма заметных фигур в информационном вещании. Он уверен, что его слышат и в Кремле. Во всяком случае, эксперт не скрывает, что очень на это рассчитывает. Как не пытается скрыть и своих предпочтений, откровенно давая понять – он не претендует на роль независимого обозревателя. Будучи к тому же и советником Зеленского, он предусмотрительно предостерег, что не надо воспринимать его заявления как вмешательство Украины в суверенную политику Грузии ("ИнтерПрессНьюс", 29.04).Украина признала "Нацдвижение" партией войны – Кобахидзе >>Оговорка, однако, не сработала, когда, отвечая на вопрос ведущего, аналитик подтвердил в Интернет-эфире: будь у власти в Грузии Саакашвили, он бы вмешался в военный конфликт. Ни у кого в Грузии, собственно, не было и нет сомнений в высказанном предположении. Однако правящей команде удалось выжать из лаконичного ответа Арестовича максимум того, что способно дискредитировать не только экс-президента, но и оппозицию в целом.По мнению представителей власти, он как бы подтвердил, что Саакашвили приехал в Грузию с целью совершения переворота. Чтобы, как заявил Кобахидзе, прийти во власть вместе… с Гахария и "Лело", и ввязать страну в войну ("Резонанси", 29.04). Ни один эксперт, мало-мальски знакомый с характером и повадками экс-президента, даже мысли не допустит о том, что забрав власть, тот станет с кем-то ею делиться! Но так расчищают от опасных конкурентов дорогу к выборам…"Освобождение Саакашвили равноценно войне в Грузии". "Партия войны". "Второй фронт". Эти формулировки приводят в ужас рядового обывателя, на собственном опыте познавшего разрушительную силу вооруженных конфликтов. И то, что власть, безоговорочно декларируя всестороннюю поддержку Украине, тем не менее, старается избегать шагов, угрожающих безопасности собственного государства, отражает преимущественные настроения в стране.Нельзя не согласиться с утверждением Алексея Арестовича – политику Грузии определяет грузинский народ. Вот только, судя по всему, у него по нашей стране слишком односторонняя информация. Долго гадать об источнике не приходится, достаточно краем глаза посмотреть передачи ведущих грузинских телеканалов.Оппозиция никак не может понять, что народ не хочет войны, – сокрушается политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.04). Похоже, не хотят смириться с этим и украинские политики и эксперты.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, украина, грузинская мечта, колумнисты