https://sputnik-georgia.ru/20220503/ukrainskie-motivy-vnutripoliticheskoy-borby-v-gruzii-266393615.html
Украинские мотивы внутриполитической борьбы в Грузии
Украинские мотивы внутриполитической борьбы в Грузии
То, о чем говорят, обращаясь к Грузии, украинские политики, включая Алексея Арестовича – эксперта и советника президента Украины, по мнению колумниста Sputnik... 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T15:40+0400
2022-05-03T15:40+0400
2022-05-03T15:40+0400
грузия
политика
аналитика
украина
грузинская мечта
колумнисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/19/243251965_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_77af298b05aa3f03aa03a601c28ab659.jpg
Правда, громко называть эти цели политическими можно с большой натяжкой. Слишком они прагматичны и корыстны – не выходят за пределы желания любой ценой укрепить собственные позиции и подавить конкурентов. Новизну придает разве что украинский фактор, который и правящая команда, и оппозиционные партии активно используют в качестве подспорья. К нему сегодня обращено основное внимание граждан.На прошлой неделе наша оппозиция охотно подхватила фразу главы парламентской фракции правящей украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамия. Тот назвал Бидзину Иванишвили "грузинским Януковичем". В свою очередь власть отыгралась, сумев удачно растиражировать выгодную для себя трактовку высказываний Алексея Арестовича в адрес Грузии. "Грузинская мечта" искусно навесила на "Национальное движение" ярлык "партии войны".Трудно сказать, хорошо ли осведомлен Арахамия, живущий в Киеве, о ситуации в Грузии. Напрямую отождествлять Иванишвили с Януковичем – занятие, признаюсь, довольно сомнительное. Не углубляясь в оценки, замечу – Иванишвили золотым унитазом не пользуется, официальных постов не занимает и отказался от них (в отличие от экс-президента Украины) добровольно. Что же касается роли "серого кардинала", то и она пока фигурирует в прессе и среди экспертов лишь на уровне домыслов и предположений.Скандал с аудиозаписями в Грузии продолжается: что было на самом деле >>Согласитесь, все это наводит на подозрения: а не для того ли захотели "грузинского" Януковича сравнить с "украинским", чтобы всколыхнуть негативные общественные эмоции? Тогда несложно найти объяснение и тому, почему в эфире радикально настроенных оппозиционных телеканалов, словно по заказу, всплыла в это же время странная аудиозапись. На ней, как было сказано, воспроизведен телефонный разговор основателя "Грузинской мечты" с известным российским олигархом Евтушенковым.Арахамия в далеком Киеве не замедлил использовать эту запись как повод, чтобы обратиться к США и Евросоюзу, и призвать их ввести персональные санкции против Иванишвили. К призыву, естественно, тут же активно присоединились представители грузинской оппозиции. А как отреагировали граждане, на которых в подобных случаях должен, по идее, делаться основной расчет?.. Тут дело обстоит не столь однозначно.В культурных семьях детям с младых ногтей внушают: читать чужие письма и подслушивать разговоры крайне неприлично. Стоит, однако, с годами кому-то окунуться в атмосферу большой политики, как чтение чужих писем покажется детской забавой. Подслушать, подсмотреть, снять на видео эпизод из интимной жизни (зачем?!), записать конфиденциальный разговор… Кто-то, похоже, решил: раз политика касается всех, чужих в ней попросту нет. А значит, и в войне компроматов можно оперировать всем, что подвернется под руку.Кобахидзе назвал причины критики Грузии со стороны Украины >>Так вот, массированная аморальная практика дала в Грузии непредвиденный для многих эффект. Неоднократно столкнувшись с откровенным цинизмом, общественность все чаще не желает копаться в грязном белье и слепо доверять слишком уж ловко и "своевременно" вброшенным компрометирующим свидетельствам. Ни о чем в политическом плане не говорящие интимные видеокадры, таинственно обставленные беспредметные разговоры, стали беспомощно зависать в воздухе, вызывая лишь брезгливость и досаду.Если оппозиция всерьез делала ставку на болезненную реакцию правящей команды на эту запись, то она просчиталась. "Мечта" устами Ираклия Кобахидзе отреагировала несколько неожиданно: в чем, собственно, состоит компромат? Даже если запись аутентична и Иванишвили ответил на звонок Евтушенкова, в этом нет ничего противозаконного. Тем более, Грузия к санкциям против России не присоединялась, а Иванишвили ничего конкретного никому не обещал…Бывший дипломат Мамука Гамкрелидзе даже высказал "крамольную" мысль о том, что российских олигархов, решивших в силу обстоятельств инвестировать средства в Грузию, следует поощрять. Понятно, при условии, что эти олигархи, как и сферы, на которые распространяются их интересы, не попадают под уже учрежденные международные санкции ("Ахали таоба", 27.04).Временного поверенного Украины вызвали на ковер в МИД Грузии >>Заинтересованность украинского руководства в более решительной поддержке Грузии понять нетрудно. Но в команде Зеленского, судя по всему, предпочитают видеть лишь то, что хотят увидеть, не ощущая или игнорируя реальный настрой грузинского общества. Иначе зачем было включать в число лиц, сопровождавших прокурора Гаагского международного трибунала Карим Хана, Зураба Адеишвили, объявленного в Грузии в розыск ("Асавал-Дасавали", 18-24.04)?!Факты такого рода дают основания заподозрить украинские власти не только в симпатиях к "Надвижению", но и в желании косвенно диктовать нашей стране свои условия. Что, понятно, значительную часть грузинского общества не приводит в восторг. Националы нашли на Украине единомышленников, чтобы вернуться во власть, возмущается эксперт Давид Картвелишвили ("Сакартвелос Республика", 27.04). По какой же причине руководство Украины так сильно хочет видеть грузинскую радикальную оппозицию у власти, что почти не скрывает этого?Ответ имеет едва ли не ключевое значение и для внутриполитической ситуации в нашей стране. И "Грузинская мечта", комментируя заявления украинских политиков и экспертов, проявляет завидную изобретательность. Особенно это проявилось в трактовке некоторых высказываний такого искушенного политического аналитика, как Алексей Арестович.На фоне кризиса Арестович стал одной из весьма заметных фигур в информационном вещании. Он уверен, что его слышат и в Кремле. Во всяком случае, эксперт не скрывает, что очень на это рассчитывает. Как не пытается скрыть и своих предпочтений, откровенно давая понять – он не претендует на роль независимого обозревателя. Будучи к тому же и советником Зеленского, он предусмотрительно предостерег, что не надо воспринимать его заявления как вмешательство Украины в суверенную политику Грузии ("ИнтерПрессНьюс", 29.04).Украина признала "Нацдвижение" партией войны – Кобахидзе >>Оговорка, однако, не сработала, когда, отвечая на вопрос ведущего, аналитик подтвердил в Интернет-эфире: будь у власти в Грузии Саакашвили, он бы вмешался в военный конфликт. Ни у кого в Грузии, собственно, не было и нет сомнений в высказанном предположении. Однако правящей команде удалось выжать из лаконичного ответа Арестовича максимум того, что способно дискредитировать не только экс-президента, но и оппозицию в целом.По мнению представителей власти, он как бы подтвердил, что Саакашвили приехал в Грузию с целью совершения переворота. Чтобы, как заявил Кобахидзе, прийти во власть вместе… с Гахария и "Лело", и ввязать страну в войну ("Резонанси", 29.04). Ни один эксперт, мало-мальски знакомый с характером и повадками экс-президента, даже мысли не допустит о том, что забрав власть, тот станет с кем-то ею делиться! Но так расчищают от опасных конкурентов дорогу к выборам…"Освобождение Саакашвили равноценно войне в Грузии". "Партия войны". "Второй фронт". Эти формулировки приводят в ужас рядового обывателя, на собственном опыте познавшего разрушительную силу вооруженных конфликтов. И то, что власть, безоговорочно декларируя всестороннюю поддержку Украине, тем не менее, старается избегать шагов, угрожающих безопасности собственного государства, отражает преимущественные настроения в стране.Нельзя не согласиться с утверждением Алексея Арестовича – политику Грузии определяет грузинский народ. Вот только, судя по всему, у него по нашей стране слишком односторонняя информация. Долго гадать об источнике не приходится, достаточно краем глаза посмотреть передачи ведущих грузинских телеканалов.Оппозиция никак не может понять, что народ не хочет войны, – сокрушается политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.04). Похоже, не хотят смириться с этим и украинские политики и эксперты.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/19/243251965_159:0:1671:1134_1920x0_80_0_0_1133925aad88e6ee0fccb0b77d4ff81e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
грузия, политика, аналитика, украина, грузинская мечта, колумнисты
Украинские мотивы внутриполитической борьбы в Грузии
То, о чем говорят, обращаясь к Грузии, украинские политики, включая Алексея Арестовича – эксперта и советника президента Украины, по мнению колумниста Sputnik, нередко дает повод местной оппозиции и власти использовать их высказывания в своих политических целях
Правда, громко называть эти цели политическими можно с большой натяжкой. Слишком они прагматичны и корыстны – не выходят за пределы желания любой ценой укрепить собственные позиции и подавить конкурентов. Новизну придает разве что украинский фактор, который и правящая команда, и оппозиционные партии активно используют в качестве подспорья. К нему сегодня обращено основное внимание граждан.
На прошлой неделе наша оппозиция охотно подхватила фразу главы парламентской фракции правящей украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамия. Тот назвал Бидзину Иванишвили "грузинским Януковичем". В свою очередь власть отыгралась, сумев удачно растиражировать выгодную для себя трактовку высказываний Алексея Арестовича в адрес Грузии. "Грузинская мечта" искусно навесила на "Национальное движение" ярлык "партии войны".
Трудно сказать, хорошо ли осведомлен Арахамия, живущий в Киеве, о ситуации в Грузии. Напрямую отождествлять Иванишвили с Януковичем – занятие, признаюсь, довольно сомнительное. Не углубляясь в оценки, замечу – Иванишвили золотым унитазом не пользуется, официальных постов не занимает и отказался от них (в отличие от экс-президента Украины) добровольно. Что же касается роли "серого кардинала", то и она пока фигурирует в прессе и среди экспертов лишь на уровне домыслов и предположений.
Согласитесь, все это наводит на подозрения: а не для того ли захотели "грузинского" Януковича сравнить с "украинским", чтобы всколыхнуть негативные общественные эмоции? Тогда несложно найти объяснение и тому, почему в эфире радикально настроенных оппозиционных телеканалов, словно по заказу, всплыла в это же время странная аудиозапись. На ней, как было сказано, воспроизведен телефонный разговор основателя "Грузинской мечты" с известным российским олигархом Евтушенковым.
Арахамия в далеком Киеве не замедлил использовать эту запись как повод, чтобы обратиться к США и Евросоюзу, и призвать их ввести персональные санкции против Иванишвили. К призыву, естественно, тут же активно присоединились представители грузинской оппозиции. А как отреагировали граждане, на которых в подобных случаях должен, по идее, делаться основной расчет?.. Тут дело обстоит не столь однозначно.
В культурных семьях детям с младых ногтей внушают: читать чужие письма и подслушивать разговоры крайне неприлично. Стоит, однако, с годами кому-то окунуться в атмосферу большой политики, как чтение чужих писем покажется детской забавой. Подслушать, подсмотреть, снять на видео эпизод из интимной жизни (зачем?!), записать конфиденциальный разговор… Кто-то, похоже, решил: раз политика касается всех, чужих в ней попросту нет. А значит, и в войне компроматов можно оперировать всем, что подвернется под руку.
Так вот, массированная аморальная практика дала в Грузии непредвиденный для многих эффект. Неоднократно столкнувшись с откровенным цинизмом, общественность все чаще не желает копаться в грязном белье и слепо доверять слишком уж ловко и "своевременно" вброшенным компрометирующим свидетельствам. Ни о чем в политическом плане не говорящие интимные видеокадры, таинственно обставленные беспредметные разговоры, стали беспомощно зависать в воздухе, вызывая лишь брезгливость и досаду.
Если оппозиция всерьез делала ставку на болезненную реакцию правящей команды на эту запись, то она просчиталась. "Мечта" устами Ираклия Кобахидзе отреагировала несколько неожиданно: в чем, собственно, состоит компромат? Даже если запись аутентична и Иванишвили ответил на звонок Евтушенкова, в этом нет ничего противозаконного. Тем более, Грузия к санкциям против России не присоединялась, а Иванишвили ничего конкретного никому не обещал…
Бывший дипломат Мамука Гамкрелидзе даже высказал "крамольную" мысль о том, что российских олигархов, решивших в силу обстоятельств инвестировать средства в Грузию, следует поощрять. Понятно, при условии, что эти олигархи, как и сферы, на которые распространяются их интересы, не попадают под уже учрежденные международные санкции ("Ахали таоба", 27.04).
Заинтересованность украинского руководства в более решительной поддержке Грузии понять нетрудно. Но в команде Зеленского, судя по всему, предпочитают видеть лишь то, что хотят увидеть, не ощущая или игнорируя реальный настрой грузинского общества. Иначе зачем было включать в число лиц, сопровождавших прокурора Гаагского международного трибунала Карим Хана, Зураба Адеишвили, объявленного в Грузии в розыск ("Асавал-Дасавали", 18-24.04)?!
Факты такого рода дают основания заподозрить украинские власти не только в симпатиях к "Надвижению", но и в желании косвенно диктовать нашей стране свои условия. Что, понятно, значительную часть грузинского общества не приводит в восторг. Националы нашли на Украине единомышленников, чтобы вернуться во власть, возмущается эксперт Давид Картвелишвили ("Сакартвелос Республика", 27.04). По какой же причине руководство Украины так сильно хочет видеть грузинскую радикальную оппозицию у власти, что почти не скрывает этого?
Ответ имеет едва ли не ключевое значение и для внутриполитической ситуации в нашей стране. И "Грузинская мечта", комментируя заявления украинских политиков и экспертов, проявляет завидную изобретательность. Особенно это проявилось в трактовке некоторых высказываний такого искушенного политического аналитика, как Алексей Арестович.
На фоне кризиса Арестович стал одной из весьма заметных фигур в информационном вещании. Он уверен, что его слышат и в Кремле. Во всяком случае, эксперт не скрывает, что очень на это рассчитывает. Как не пытается скрыть и своих предпочтений, откровенно давая понять – он не претендует на роль независимого обозревателя. Будучи к тому же и советником Зеленского, он предусмотрительно предостерег, что не надо воспринимать его заявления как вмешательство Украины в суверенную политику Грузии ("ИнтерПрессНьюс", 29.04).
Оговорка, однако, не сработала, когда, отвечая на вопрос ведущего, аналитик подтвердил в Интернет-эфире: будь у власти в Грузии Саакашвили, он бы вмешался в военный конфликт. Ни у кого в Грузии, собственно, не было и нет сомнений в высказанном предположении. Однако правящей команде удалось выжать из лаконичного ответа Арестовича максимум того, что способно дискредитировать не только экс-президента, но и оппозицию в целом.
По мнению представителей власти, он как бы подтвердил, что Саакашвили приехал в Грузию с целью совершения переворота. Чтобы, как заявил Кобахидзе, прийти во власть вместе… с Гахария и "Лело", и ввязать страну в войну ("Резонанси", 29.04). Ни один эксперт, мало-мальски знакомый с характером и повадками экс-президента, даже мысли не допустит о том, что забрав власть, тот станет с кем-то ею делиться! Но так расчищают от опасных конкурентов дорогу к выборам…
"Освобождение Саакашвили равноценно войне в Грузии". "Партия войны". "Второй фронт". Эти формулировки приводят в ужас рядового обывателя, на собственном опыте познавшего разрушительную силу вооруженных конфликтов. И то, что власть, безоговорочно декларируя всестороннюю поддержку Украине, тем не менее, старается избегать шагов, угрожающих безопасности собственного государства, отражает преимущественные настроения в стране.
Нельзя не согласиться с утверждением Алексея Арестовича – политику Грузии определяет грузинский народ. Вот только, судя по всему, у него по нашей стране слишком односторонняя информация. Долго гадать об источнике не приходится, достаточно краем глаза посмотреть передачи ведущих грузинских телеканалов.
Оппозиция никак не может понять, что народ не хочет войны, – сокрушается политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Резонанси", 29.04). Похоже, не хотят смириться с этим и украинские политики и эксперты.
По материалам грузинской прессы
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции