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Грузия и Армения углубляют отношения в сфере юстиции

Грузия и Армения углубляют отношения в сфере юстиции

В рамках декларации стороны договорились о проведении совместных тренингов 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T23:21+0400

2022-05-03T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Армении внедрят мобильные дома юстиции, соответствующую Декларацию о сотрудничестве по итогам правового форума подписали министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и его армянский коллега Карен Андреасян. Решение о проведении грузино-армянского правового форума было принято во время визита делегации Министерства юстиции Грузии в Армению в конце января.Согласно декларации о сотрудничестве в правовой сфере, такие грузинские проекты, как PROBBOX и мобильные дома юстиции, будут внедрены в Армении. Грузино-армянский правовой форум стартовал в Тбилиси >>Также в рамках декларации стороны договорились о проведении совместных тренингов для развития возможностей человеческих ресурсов и помощи Грузии в разработке программы адаптации заключенных к жизни на свободе для Армении. Кроме того будет внедрена система единого для двух стран исполнения судебных актов.В ходе визита министр юстиции Армении посетил Национальный архив, Дом юстиции, Пенитенциарную службу и ознакомится с грузинской моделью их работы.

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грузия, новости, общество, армения, грузино-армянские отношения