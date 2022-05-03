https://sputnik-georgia.ru/20220503/gruziya-podelitsya-opytom-v-vinodelii-s-kazakhstanom--266404605.html

Грузия поделится опытом в виноделии с Казахстаном

Грузия поделится опытом в виноделии с Казахстаном

Меморандум предполагает проведение консультаций, визиты экспертов и проведение обучающих встреч 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T21:27+0400

2022-05-03T21:27+0400

2022-05-03T21:56+0400

грузия

новости

экономика

казахстан

вино и виноделие грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259863061_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fdca12d22156a31c4c2846b64dade53a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве, согласно которому Грузия будет делиться опытом в виноделии, был подписан между Национальным агентством вина и Институтом стандартизации и метрологии Казахстана, говорится в сообщении агентства.Согласно сообщению, меморандум предполагает не только обмен опытом в виноделии и виноградарстве, но и обмен опытом реформирования этих сфер и достижений в этом направлении.Особый интерес Институт стандартизации и метрологии Казахстана высказал к сертификации вина и получению Грузией европейских сертификатов. Грузия будет популяризовать вина, произведенные в Болниси >>Меморандум также предполагает проведение консультаций, визиты экспертов и проведение обучающих встреч.Казахстан входит в пятерку крупнейших покупателей грузинского вина. В 2021 году в эту страну Грузия экспортировала 4,2 миллиона бутылок вина, что на 47% больше чем в 2020 году.Как заявляют в правительстве, постоянный контроль качества является одним из основных направлений для обеспечения местного и международного рынков конкурентными продуктами в виде вина и алкогольных напитков.Для выявления возможных фальсификаций в начале 2020 года в технический регламент по производству вина и спиртных напитков вошли значительные изменения. Теперь вино и спиртные напитки проверяются на соотношение стабильных изотопов углерода, которые определят, являются ли они продуктами виноградного происхождения.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, казахстан, вино и виноделие грузии