https://sputnik-georgia.ru/20220503/kanada-budet-nakazyvat-za-prestupleniya-na-lune-266402680.html
Канада будет наказывать за преступления на Луне
Канада будет наказывать за преступления на Луне
Любое совершенное канадскими астронавтами противоправное деяние считается совершенным в Канаде 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T20:19+0400
2022-05-03T20:19+0400
2022-05-03T20:19+0400
канада
новости
луна
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251857132_0:67:3405:1982_1920x0_80_0_0_307c39bbe8d8209e9250da7558558f9e.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. В канадский парламент поступили поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на Луне.Согласно информации телеканал СВС, уголовный кодекс уже держит в поле зрения канадских астронавтов, которые могут совершить преступления во время космического полета на МКС. Любое совершенное там противоправное деяние считается совершенным в Канаде.Поправки стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого планируют путешествия на Луну. Они содержатся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, который был представлен в палату общин.Новая редакция уголовного кодекса Канады будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируется выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на эту станцию или на самой поверхности Луны.США планируют в 2020-х годах построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по Международной космической станции. Ожидается, что в 2023 году ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy запустит к Луне первые два модуля станции - энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.В декабре 2020 года Канадское космическое агентство (CSA) и НАСА подписали договор, подтверждающий участие Канады в проекте Lunar Gateway.
https://sputnik-georgia.ru/20210309/Kitay-i-Rossiya-postroyut-sovmestnuyu-stantsiyu-na-Lune-251119527.html
канада
луна
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251857132_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_2f2df807d45d9950213c1ebad022b309.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
канада, новости, луна, наса
Канада будет наказывать за преступления на Луне
Любое совершенное канадскими астронавтами противоправное деяние считается совершенным в Канаде
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. В канадский парламент поступили поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на Луне.
Согласно информации телеканал СВС, уголовный кодекс уже держит в поле зрения канадских астронавтов, которые могут совершить преступления во время космического полета на МКС. Любое совершенное там противоправное деяние считается совершенным в Канаде.
Поправки стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого планируют путешествия на Луну. Они содержатся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, который был представлен в палату общин.
Новая редакция уголовного кодекса Канады будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируется выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на эту станцию или на самой поверхности Луны.
США планируют в 2020-х годах построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по Международной космической станции. Ожидается, что в 2023 году ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy запустит к Луне первые два модуля станции - энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.
В декабре 2020 года Канадское космическое агентство (CSA) и НАСА подписали договор, подтверждающий участие Канады в проекте Lunar Gateway.