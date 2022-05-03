https://sputnik-georgia.ru/20220503/kanada-budet-nakazyvat-za-prestupleniya-na-lune-266402680.html

Канада будет наказывать за преступления на Луне

Канада будет наказывать за преступления на Луне

Любое совершенное канадскими астронавтами противоправное деяние считается совершенным в Канаде 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. В канадский парламент поступили поправки к уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за преступления, совершенные на Луне.Согласно информации телеканал СВС, уголовный кодекс уже держит в поле зрения канадских астронавтов, которые могут совершить преступления во время космического полета на МКС. Любое совершенное там противоправное деяние считается совершенным в Канаде.Поправки стали следствием присоединения Канады к проекту Lunar Gateway, участники которого планируют путешествия на Луну. Они содержатся в 443-страничном Законе об исполнении бюджета, который был представлен в палату общин.Новая редакция уголовного кодекса Канады будет учитывать преступления, совершенные на станции Gateway, которую планируется выстроить на окололунной орбите, во время транспортировки на эту станцию или на самой поверхности Луны.США планируют в 2020-х годах построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по Международной космической станции. Ожидается, что в 2023 году ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy запустит к Луне первые два модуля станции - энергодвигательный PPE и жилой и грузовой HALO.В декабре 2020 года Канадское космическое агентство (CSA) и НАСА подписали договор, подтверждающий участие Канады в проекте Lunar Gateway.

https://sputnik-georgia.ru/20210309/Kitay-i-Rossiya-postroyut-sovmestnuyu-stantsiyu-na-Lune-251119527.html

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