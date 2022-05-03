https://sputnik-georgia.ru/20220503/makron-obespokoen-voprosom-globalnoy-prodovolstvennoy-bezopasnosti-266399817.html

Макрон обеспокоен вопросом глобальной продовольственной безопасности

Макрон обеспокоен вопросом глобальной продовольственной безопасности

Макрон и Путин провели телефонный разговор и обсудили актуальные вопросы 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T17:55+0400

2022-05-03T17:55+0400

2022-05-03T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации на Украине и отметили важность глобальной продовольственной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Президент России отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России

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в мире, россия, новости, владимир путин, украина, эммануэль макрон, обострение ситуации вокруг украины 2022