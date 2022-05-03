https://sputnik-georgia.ru/20220503/net-osnovaniy---glava-parlamenta-gruzii-o-sozdanii-komissii-po-delu-saakashvili-266397281.html

"Нет оснований" - глава парламента Грузии о создании комиссии по делу Саакашвили

"Нет оснований" - глава парламента Грузии о создании комиссии по делу Саакашвили

"Нацдвижение" уже несколько месяцев не выносит вопрос на рассмотрение парламента, что указывает на то, что у них нет сторонников, считает спикер 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T17:18+0400

2022-05-03T17:18+0400

2022-05-03T17:18+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

парламент грузии

шалва папуашвили

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/14/266113402_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64de4a362f25e964b384d330372670df.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Для создания парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили нет никаких оснований, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Чтобы воплотить идею экс-президента в жизнь, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" даже решила прекратить бойкот и вернуться в парламент в начале весенней сессии.По его словам, тот факт, что "Нацдвижение" уже несколько месяцев не выносит вопрос на рассмотрение, указывает на то, что у них нет сторонников."Исходя из этого, вопрос был затерян в повестке дня, и важно, чтобы они решили – либо изъять его из повестки, или же они должны определиться", - отметил Папуашвили.По его словам, для создания следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов, а у оппозиции в законодательном органе более 60 голосов."Они не могут уговорить оппозицию, поскольку сами понимают, что нет никакого основания для создания комиссии", - отметил он.Саакашвили сам вредит своему здоровью – спикер парламента Грузии >>Папуашвили уверен, что "Нацдвижение" не сможет даже обосновать создание комиссии, особенно после того, как Страсбургский суд снял это дело с рассмотрения.Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо согласие по меньшей мере 50 депутатов, а фракция "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве" располагает всего 30 мандатами.Известно, что часть оппозиционных депутатов готова поддержать инициативу "Нацдвижения". В их числе представители партии "Стратегия Агмашенебели" и "Лело".Необходимости в создании комиссии не видят представители оппозиционной парламентской партии "Гирчи", однако они готовы поддержать ее создание на определенных условиях.Против создания комиссии представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая обладает большинством в законодательном органе страны, а также члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" и депутаты от парламентской политической группы "Европейские социалисты".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, парламент грузии, шалва папуашвили, единое нацдвижение