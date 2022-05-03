https://sputnik-georgia.ru/20220503/v-gruzii-bolshe-ne-budet-mashin-na-trotuarakh-i-velodorozhkakh--266402444.html

В Грузии больше не будет машин на тротуарах и велодорожках

В Грузии больше не будет машин на тротуарах и велодорожках

Поправки предусматривают возможность для городских такси проезда по линии, выделенной для общественного транспорта 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T19:56+0400

2022-05-03T19:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению проекта поправок в закон "О дорожном движении", запрещающих парковку на тротуарах по всей территории Грузии. Согласно поправкам, остановка транспортного средства и его стоянка будут запрещены на велодорожках, велосипедных тропах, выделенных полосах для общественного транспорта, на тропинках для пешеходов и тротуарах. В этом случае транспортное средство будет подлежать незамедлительной эвакуации на штрафную стоянку. Тбилиси необходимо больше автобусных полос и велосипедных дорожек – эксперт >>Также поправки предусматривают возможность для городских такси и маршруток проезда по линии, выделенной для общественного транспорта, и возможность останавливаться на них, если это не будет мешать транспортному движению и не создаст затора.При этом в случае городских такси – речь идет исключительно о такси с наличием специальной лицензии.Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, транспорт, парламент грузии