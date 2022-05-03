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В Грузии больше не будет машин на тротуарах и велодорожках
В Грузии больше не будет машин на тротуарах и велодорожках
Поправки предусматривают возможность для городских такси проезда по линии, выделенной для общественного транспорта 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T19:56+0400
2022-05-03T19:56+0400
2022-05-03T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению проекта поправок в закон "О дорожном движении", запрещающих парковку на тротуарах по всей территории Грузии. Согласно поправкам, остановка транспортного средства и его стоянка будут запрещены на велодорожках, велосипедных тропах, выделенных полосах для общественного транспорта, на тропинках для пешеходов и тротуарах. В этом случае транспортное средство будет подлежать незамедлительной эвакуации на штрафную стоянку. Тбилиси необходимо больше автобусных полос и велосипедных дорожек – эксперт >>Также поправки предусматривают возможность для городских такси и маршруток проезда по линии, выделенной для общественного транспорта, и возможность останавливаться на них, если это не будет мешать транспортному движению и не создаст затора.При этом в случае городских такси – речь идет исключительно о такси с наличием специальной лицензии.Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.
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грузия, новости, общество, транспорт, парламент грузии
В Грузии больше не будет машин на тротуарах и велодорожках
19:56 03.05.2022 (обновлено: 20:17 03.05.2022)
Поправки предусматривают возможность для городских такси проезда по линии, выделенной для общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению проекта поправок в закон "О дорожном движении", запрещающих парковку на тротуарах по всей территории Грузии.
Согласно поправкам, остановка транспортного средства и его стоянка будут запрещены на велодорожках, велосипедных тропах, выделенных полосах для общественного транспорта, на тропинках для пешеходов и тротуарах.
В этом случае транспортное средство будет подлежать незамедлительной эвакуации на штрафную стоянку.
Также поправки предусматривают возможность для городских такси и маршруток проезда по линии, выделенной для общественного транспорта, и возможность останавливаться на них, если это не будет мешать транспортному движению и не создаст затора.
При этом в случае городских такси – речь идет исключительно о такси с наличием специальной лицензии.
Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания их президентом.