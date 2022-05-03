https://sputnik-georgia.ru/20220503/tbilisi-neobkhodimo-bolshe-avtobusnykh-polos-i-velosipednykh-dorozhek--ekspert-266380969.html

Тбилиси необходимо больше автобусных полос и велосипедных дорожек – эксперт

Тбилиси необходимо больше автобусных полос и велосипедных дорожек – эксперт

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Параллельно с реализацией реформы парковок, в Тбилиси следует развивать автобусные полосы и велосипедные дорожки, – заявил директор... 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T10:39+0400

2022-05-03T10:39+0400

2022-05-03T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Параллельно с реализацией реформы парковок, в Тбилиси следует развивать автобусные полосы и велосипедные дорожки, – заявил директор Фонда "Партнерство за безопасность дорожного движения" Ираклий Изория.Фракция "Грузинская мечта" представит в парламент законодательное предложение, предусматривающее ужесточение правил парковки транспорта в Тбилиси и увеличение штрафов.По его словам, в Тбилиси остается проблема общественного транспорта, который жителям недоступен, либо большой режим ожидания. Чтобы ее решить, в рамках транспортной политики, мэрия должна закупить 18-метровые автобусы для 10 основных "коридоров"."Поэтому необходимо завершить эту реформу, сделать 10 коридоров, обустроить автобусные полосы. Если мы ввезем две тысячи автобусов, если у нас не будет автобусных полос, эти автобусы все равно будут стоять в пробках", – отметил эксперт.Изория отметил, что в Грузии с каждым годом растет количество автомобилей, и если в 2004 году их насчитывалось 400 тысяч, то сегодня полтора миллиона. А сделать столько парковочных мест физически невозможно, отмечает он.Система зонально-почасовой парковки заработает еще в трех районах Тбилиси >>Также эксперт указал на то, что многие жилые корпуса не имеют собственного гаража, из-за чего жители вынуждены оставлять машины на общественных парковочных местах."Это комплексная проблема. Еще раз скажу, парковочная реформа – это хорошо, но ее нужно продолжать и максимально совершенствовать в сфере общественного транспорта", – сказал Изория.Сам законопроект, касающийся ужесточения правил парковки, Изория приветствует, считая, что новые правила смогут предотвратить ДТП в стране.Что касается еще одной инициативы, то муниципалитету будет разрешено определять, где такси будет пересекать автобусные полосы, что им на сегодняшний день запрещено, и карается штрафом."Все это напрямую связано с безопасностью дорожного движения, так как пассажир, вышедший из такси, может стать причиной ДТП. В результате изменений водителям такси будет разрешено пересекать автобусную полосу и безопасно останавливать машину пассажирам", – сказал Изория.Также законопроект предусматривает увеличение штрафа с 50 до 100 лари за неправильную парковку на велосипедной дорожке, месте для лиц с ОВЗ или стоянке такси.В Грузии запустили новые маршруты общественного транспорта >>По словам Изория, транспортная политика направлена ​​на развитие сети велосипедных дорожек, которая давно началась в Тбилиси, но жители зачастую сталкиваются с некоторыми проблемами."Слишком много велосипедистов жаловались в мэрию, что им неудобно передвигаться, так как они встречают автомобили, припаркованные на велосипедной дорожке. В этом случае просто выписать штраф, т. е. 100 лари, будет недостаточно, необходимо увеличить исполнение", – отметил эксперт.Что касается штрафа. Если гражданин раньше получал штраф на лобовом стекле, то он мог его потерять и ему начислялись штрафы. Это правило тоже изменится. Соответствующее сообщение будет направлено им домой", – сказал Изория.Что включает новое законодательство:

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грузия, новости, общество, тбилиси, парковка, транспорт