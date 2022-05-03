Тбилиси необходимо больше автобусных полос и велосипедных дорожек – эксперт
© photo: Sputnik / StringerПарковка для велосипедов у одного из кафе на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Параллельно с реализацией реформы парковок, в Тбилиси следует развивать автобусные полосы и велосипедные дорожки, – заявил директор Фонда "Партнерство за безопасность дорожного движения" Ираклий Изория.
Фракция "Грузинская мечта" представит в парламент законодательное предложение, предусматривающее ужесточение правил парковки транспорта в Тбилиси и увеличение штрафов.
"Если мы говорим, что проводится парковочная реформа, мы ограничиваем парковочные места, то мы должны выделить эти парковочные места под общественные пространства, которые называются автобусными полосами, велосипедными дорожками", – сказал Изория журналистам.
По его словам, в Тбилиси остается проблема общественного транспорта, который жителям недоступен, либо большой режим ожидания. Чтобы ее решить, в рамках транспортной политики, мэрия должна закупить 18-метровые автобусы для 10 основных "коридоров".
"Поэтому необходимо завершить эту реформу, сделать 10 коридоров, обустроить автобусные полосы. Если мы ввезем две тысячи автобусов, если у нас не будет автобусных полос, эти автобусы все равно будут стоять в пробках", – отметил эксперт.
Изория отметил, что в Грузии с каждым годом растет количество автомобилей, и если в 2004 году их насчитывалось 400 тысяч, то сегодня полтора миллиона. А сделать столько парковочных мест физически невозможно, отмечает он.
Также эксперт указал на то, что многие жилые корпуса не имеют собственного гаража, из-за чего жители вынуждены оставлять машины на общественных парковочных местах.
"Это комплексная проблема. Еще раз скажу, парковочная реформа – это хорошо, но ее нужно продолжать и максимально совершенствовать в сфере общественного транспорта", – сказал Изория.
Сам законопроект, касающийся ужесточения правил парковки, Изория приветствует, считая, что новые правила смогут предотвратить ДТП в стране.
"Если автомобиль припаркован на пешеходных тротуарах, он будет немедленно доставлен на стоянку. Слишком много пеших граждан, людей с ограниченными возможностями, часто вынуждены переходить на проезжую часть дороги, что подвергает их опасности попасть в дорожно-транспортное происшествие", – пояснил Изория.
Что касается еще одной инициативы, то муниципалитету будет разрешено определять, где такси будет пересекать автобусные полосы, что им на сегодняшний день запрещено, и карается штрафом.
"Все это напрямую связано с безопасностью дорожного движения, так как пассажир, вышедший из такси, может стать причиной ДТП. В результате изменений водителям такси будет разрешено пересекать автобусную полосу и безопасно останавливать машину пассажирам", – сказал Изория.
Также законопроект предусматривает увеличение штрафа с 50 до 100 лари за неправильную парковку на велосипедной дорожке, месте для лиц с ОВЗ или стоянке такси.
По словам Изория, транспортная политика направлена на развитие сети велосипедных дорожек, которая давно началась в Тбилиси, но жители зачастую сталкиваются с некоторыми проблемами.
"Слишком много велосипедистов жаловались в мэрию, что им неудобно передвигаться, так как они встречают автомобили, припаркованные на велосипедной дорожке. В этом случае просто выписать штраф, т. е. 100 лари, будет недостаточно, необходимо увеличить исполнение", – отметил эксперт.
Что касается штрафа. Если гражданин раньше получал штраф на лобовом стекле, то он мог его потерять и ему начислялись штрафы. Это правило тоже изменится. Соответствующее сообщение будет направлено им домой", – сказал Изория.
Что включает новое законодательство:
Припаркованные на тротуаре автомобили подлежат немедленной эвакуации;
Муниципалитету будет предоставлено право определять места и условия проезда такси по выделенной для автобусов полосе;
Отменяется правило оставлять протокол на лобовом стекле автомобиля – нарушителю будут отправлять протокол стандартным способом, при этом он также получит СМС-сообщение;
Вырастут с 50 до 100 лари штрафы за передвижение, стоянку или остановку автомобиля на велодорожке или на стоянке такси, оставление транспортного средства на дороге, парковка на станции зарядки электромобилей, парковка в месте для инвалидов;
Остановка прицепа, автобуса и другого несоответствующего вида транспорта на стоянке для легкового автомобиля также предусматривает наложение штрафа в размере 100 лари;
В то же время введение системы зональной парковки привело к необходимости увеличения штрафа за нарушение запрещающего знака и нарушение правил парковки с 10 до 50 лари.