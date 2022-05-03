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Ястреба-ягнятника, проглотившего нож, выпустили на волю в Грузии
Ястреба-ягнятника, проглотившего нож, выпустили на волю в Грузии
В феврале грузинским ветеринарам удалось спасти крупную хищную птицу, которая проглотила канцелярский нож и не могла летать 03.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-03T17:35+0400
2022-05-03T17:35+0400
2022-05-03T17:35+0400
общество
тбилисский зоопарк
грузия
новости
экология в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Грузии отпустили на волю ястреба-ягнятника, который несколько месяцев назад проглотил канцелярский нож и проходил период реабилитации после операции в Тбилисском зоопарке.Как отмечают в зоопарке, многие не верят, что животных, которые проходят реабилитацию в зоопарке, выпускают на волю. Однако момент, как ястреба отпускают, можно увидеть на распространенных зверинцем видеокадрах.В феврале 2022 года ветеринарам удалось спасти крупную хищную птицу, которая не могла летать. Ее нашел житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета.Гражданин обратился в Тбилисский зоопарк, после чего о факте проинформировали и Департамент эконадзора Минприроды Грузии. Ягнятника привезли в зоопарк. Когда спустя пару дней птица немного привыкла к людям и успокоилась, были проведены все необходимые исследования.Оказалось, что ягнятник проглотил канцелярский нож, из-за чего потребовалось проведение достаточно сложной операции.Грузинские ветеринары спасли редкую птицу, проглотившую канцелярский нож >>>Ягнятник, также известный как бородач, имеет статус находящегося под угрозой исчезновения. Это очень крупная горная хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела у нее составляет 95-120 см, масса 5-7 кг. Хищник может нападать на млекопитающих средней величины, но обычно питается падалью. В клинике "Ветекс" предполагают, что птица обитала в окрестностях мусорной свалки и именно там нашла канцелярский нож.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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общество, тбилисский зоопарк, грузия, новости, экология в грузии
Ястреба-ягнятника, проглотившего нож, выпустили на волю в Грузии
В феврале грузинским ветеринарам удалось спасти крупную хищную птицу, которая проглотила канцелярский нож и не могла летать
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. В Грузии отпустили на волю ястреба-ягнятника, который несколько месяцев назад проглотил канцелярский нож и проходил период реабилитации после операции в Тбилисском зоопарке.
Как отмечают в зоопарке, многие не верят, что животных, которые проходят реабилитацию в зоопарке, выпускают на волю. Однако момент, как ястреба отпускают, можно увидеть на распространенных зверинцем видеокадрах.
"Мы возвращаем их и обожаем этот момент, когда отпускаем на волю выздоровевшую птицу. Сначала она не понимает, что происходит. Потом смотрит растерянно, расправляет перья, медленно привстает и раскрывает крылья, исчезая через несколько минут. Дыхание перехватывает, кажется, что что ты тоже летишь вместе с ней", - пишут в зоопарке.
В феврале 2022 года ветеринарам удалось спасти крупную хищную птицу, которая не могла летать. Ее нашел житель села Ничбиси Мцхетского муниципалитета.
Гражданин обратился в Тбилисский зоопарк, после чего о факте проинформировали и Департамент эконадзора Минприроды Грузии. Ягнятника привезли в зоопарк. Когда спустя пару дней птица немного привыкла к людям и успокоилась, были проведены все необходимые исследования.
Оказалось, что ягнятник проглотил канцелярский нож, из-за чего потребовалось проведение достаточно сложной операции.
Ягнятник, также известный как бородач, имеет статус находящегося под угрозой исчезновения. Это очень крупная горная хищная птица из семейства ястребиных. Длина тела у нее составляет 95-120 см, масса 5-7 кг. Хищник может нападать на млекопитающих средней величины, но обычно питается падалью.
В клинике "Ветекс" предполагают, что птица обитала в окрестностях мусорной свалки и именно там нашла канцелярский нож.