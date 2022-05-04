https://sputnik-georgia.ru/20220504/gruziya-gotova-vnesti-svoy-vklad-v-regionalnyy-dialog--premer-266419128.html

Грузия готова внести вклад в региональный диалог – премьер

Грузия готова внести вклад в региональный диалог – премьер

Гарибашвили и Григорян обсудили существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в готовности страны внести вклад в региональный диалог для развития разных сфер сотрудничества, говорится в сообщении администрации правительства.На встрече Гарибашвили и Григорян обсудили существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения и направления будущего сотрудничества. Премьер поблагодарил Григоряна за визит в Грузию, и подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в регионе.На встрече также было сказано, что текущий год является особенным для существующих между Грузией и Арменией дружественных связей, так как страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.В рамках визита Григорян также встретился с его грузинским коллегой – секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури.Гомелаури ознакомил армянского гостя с архитектурой национальной безопасности Грузии и с мандатом Совета национальной безопасности в этом направлении. Стороны также обсудили обстановку в регионе в плане безопасности.Стороны также поговорили о значении углубления сотрудничества между ведомствами двух стран.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Новый этап в отношениях с Арменией? Итоги визита главы МИД Грузии в Баку>>Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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