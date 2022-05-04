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Грузия готова внести вклад в региональный диалог – премьер
Грузия готова внести вклад в региональный диалог – премьер
Гарибашвили и Григорян обсудили существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения 04.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в готовности страны внести вклад в региональный диалог для развития разных сфер сотрудничества, говорится в сообщении администрации правительства.На встрече Гарибашвили и Григорян обсудили существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения и направления будущего сотрудничества. Премьер поблагодарил Григоряна за визит в Грузию, и подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в регионе.На встрече также было сказано, что текущий год является особенным для существующих между Грузией и Арменией дружественных связей, так как страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.В рамках визита Григорян также встретился с его грузинским коллегой – секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури.Гомелаури ознакомил армянского гостя с архитектурой национальной безопасности Грузии и с мандатом Совета национальной безопасности в этом направлении. Стороны также обсудили обстановку в регионе в плане безопасности.Стороны также поговорили о значении углубления сотрудничества между ведомствами двух стран.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Новый этап в отношениях с Арменией? Итоги визита главы МИД Грузии в Баку&gt;&gt;Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
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грузия, армения, вахтанг гомелаури, новости, политика

Грузия готова внести вклад в региональный диалог – премьер

15:34 04.05.2022 (обновлено: 16:10 04.05.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Гарибашвили и Григорян обсудили существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в готовности страны внести вклад в региональный диалог для развития разных сфер сотрудничества, говорится в сообщении администрации правительства.
На встрече Гарибашвили и Григорян обсудили существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения и направления будущего сотрудничества. Премьер поблагодарил Григоряна за визит в Грузию, и подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в регионе.

"Было сказано, что с целью развития двусторонних отношений Грузия по-прежнему готова внести свой вклад в региональный диалог для развития экономики, торговли, культуры и других сфер. Разговор также коснулся инициативы мирного соседства, как важной платформы диалога", – отмечено в сообщении.

На встрече также было сказано, что текущий год является особенным для существующих между Грузией и Арменией дружественных связей, так как страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2022
Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках визита Григорян также встретился с его грузинским коллегой – секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури.
Гомелаури ознакомил армянского гостя с архитектурой национальной безопасности Грузии и с мандатом Совета национальной безопасности в этом направлении. Стороны также обсудили обстановку в регионе в плане безопасности.

"Была отмечена необходимость мира и сотрудничества для стабильного развития региона Южного Кавказа, а также значение развития регионального диалога в экономике, торговле, культуре или в других направлениях", – говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Стороны также поговорили о значении углубления сотрудничества между ведомствами двух стран.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Новый этап в отношениях с Арменией? Итоги визита главы МИД Грузии в Баку>>
Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.
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