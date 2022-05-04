https://sputnik-georgia.ru/20220504/k-khoroshemu-ne-privedet---ekspert-o-vozmozhnoy-natsionalizatsii-kompanii-ids-borjomi-266428225.html

"К хорошему не приведет" - эксперт о возможной национализации компании IDS Borjomi

"К хорошему не приведет" - эксперт о возможной национализации компании IDS Borjomi

Это будет политическим решением, нежели по экономическим и финансовым соображениям, опасается эксперт 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T18:19+0400

2022-05-04T18:19+0400

2022-05-04T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Возможная национализация компании "Боржоми" может стать нежелательным прецедентом, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе.Компания IDS Borjomi 29 апреля заявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Уже 30 апреля премьер Ираклий Гарибашвили пообещал сообщить "приятную новость" по этому делу. Вскоре появились и слухи о возможной национализации "Боржоми".По словам эксперта, речь, скорее всего, идет о национализации с выкупом компании и, по всей вероятности, это будет политическим решением, нежели по экономическим и финансовым соображениям."Я не думаю, что в этом есть какая-то необходимость. Если речь идет о том, что у этой компании российский владелец, тогда в Грузии очень много важных объектов, которыми владеют россияне. Значит, если принимается общее решение, за это власти будут сами отвечать", - сказал он.Гиорхелидзе не исключает, что такое решение может быть принято и исходя из интересов какой-то "внутренней группы", используя политическую ситуацию."Думаю, что владельцы компании довольно влиятельные в бизнесе люди, и они сами могут договориться с властями. Другого пути я не вижу", - отметил эксперт.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

https://sputnik-georgia.ru/20220504/mozhno-li-pit-borzhomi-ili-gruzinskaya-mineralka-s-privkusom-antirossiyskikh-sanktsiy-266424378.html

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боржоми, "боржоми", грузия, новости, общество, экономика