https://sputnik-georgia.ru/20220504/mozhno-li-pit-borzhomi-ili-gruzinskaya-mineralka-s-privkusom-antirossiyskikh-sanktsiy-266424378.html

Можно ли пить "Боржоми", или Грузинская минералка с привкусом антироссийских санкций

Можно ли пить "Боржоми", или Грузинская минералка с привкусом антироссийских санкций

На фоне санкций в адрес России и российского бизнеса нынешний владелец легендарного грузинского "Боржоми" остановил производственный процесс 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T17:40+0400

2022-05-04T17:40+0400

2022-05-04T18:04+0400

грузия

общество

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альфа-банк

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аналитика

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В "Альфа-Групп" пояснили, что остановка розлива минеральной воды - мера вынужденная. И сегодня о "Боржоми" в Грузии не говорит только ленивый. Еще бы! Ведь это символ Грузии, пусть и с российскими корнями.Ранее, еще до заявления о паузе в работе от IDS Borjomi, о знаменитой воде зарубежные СМИ упоминали в контексте очередного антироссийского "фи". Тогда речь шла о том, что эстонские торговые сети Rimi, Maxima, Selver, узнав о санкциях на "Альфа-Групп", приняли молниеносное решение убрать русскую грузинскую минералку с прилавков.Завод "Боржоми" бастуетСегодня сотрудники компании "IDS Боржоми" вышли на акцию протеста. Причина недовольства - новые контракты, предложенные руководством. Сотрудники считают, что измененные условия контракта адаптированы к новым реалиям, и это справедливо. Но вот в тексте ничего не говорится о гарантированном возврате к нормальной зарплате после возобновления работы заводов.Как поясняют работники, в новом договоре дни вынужденного прогула (из-за остановки розлива воды) будут компенсироваться в размере 50%, сверхурочная работа будет оплачиваться в размере 125%, а не 140%, как было раньше.По словам активистов профсоюза, работники готовы подписать новые контракты только с оговоркой, что с восстановлением полных мощностей на заводе им будут возвращены прежние условия работы. Протестующие требуют встречи с руководством, чтобы обсудить эти детали. А еще просят с ними встретиться премьера Ираклия Гарибашвили, чтобы тот пояснил – будут ли в Грузии бороться за "Боржоми".Что говорят профсоюзыКак заявил Sputnik Грузия председатель "Объединения профсоюзов Грузии" Ираклий Петриашвили, судьба сотрудников компании "Боржоми" не ясна, прояснение ситуации ожидается через два-три дня."У нас мало информации. Мы знаем лишь о предложении перевести сотрудников на 50% зарплату. Мы на это не пошли, но на этом все. Ждем, что будет дальше. Мы просили у властей объяснить нам, что происходит. Есть и коммуникация с компанией, но они сами пока толком не знают, что будет дальше. Через два-три дня должно проясниться. Было сказано, что правительство ведет какие-то переговоры, и даже премьер анонсировал, что нас ждет "приятное новшество". Посмотрим, что он имел в виду", - сказал Петриашвили Sputnik Грузия.Будут ли продолжены акции, по словам Петриашвили, зависит от того, как будут развиваться события.По последним данным, руководство и работники компании "IDS Боржоми" сядут за стол переговоров с 5 мая. Уже укомплектована рабочая группа. Если в течение 21 дня стороны не придут к соглашению, сотрудники компании обещают начать забастовку.Российские "корни" грузинского "Боржоми"Бренд "Боржоми" с 2013 года принадлежит российской компании "Альфа-Групп". Альфа-банк, который входит в группу, попал под санкции ЕС в конце февраля.Но если копать глубже в историю, российские корни видны еще с XIX века. На сайте самого же "Боржоми" говорится, что минеральный источник Боржоми был обнаружен весной 1825 года солдатами Херсонского гренадерского полка, расквартированного в Гори.В период правления царских наместников на Кавказе Евгения Головина, Михаила Воронцова и Михаила Романова Боржоми не был обделен вниманием властей. Уже к 1894 году, когда курорт Боржоми сформировался, к нему подошла железная дорога, был построен и первый завод по розливу воды "Боржоми".По данным компании, в 1990-1995 годах — на фоне распада СССР и обретения Грузией независимости — "из-за внутренних экономических трудностей" производство "Боржоми" было значительно сокращено.После провозглашения независимости Грузии "Боржоми" сменил трех инвесторов. В период всеобщей приватизации 1990-х годов, в 1995 году, бизнесмен Мамука Хазарадзе (основатель TBC Bank) основал компанию Georgian Glass & Mineral Water Co. NV, которая в 1995 году получила лицензию на добычу минеральной воды "Боржоми" и право на эксплуатацию заводов по розливу.В 2002 завод был продан "Salford Capital Partners", основанной грузинским бизнесменом Бадри Патаркацишвили, а также российскими бизнесменами Борисом Абрамовичем и Борисом Березовским.После смерти Бадри Патаркацишвили в 2008 году между Березовским и наследниками Патаркацишвили возник юридический спор по поводу активов Salford Capital Partners. В 2012 году спор был урегулирован — Березовский отдал 100% "Боржоми" семье Патаркацишвили.В декабре 2012 года семья Патаркацишвили продала 60% акций "Боржоми" российской "Альфа-Групп", оставив в своем распоряжении 40% акций.Национализация, экспроприация и другая вариация…Кстати, о том, что стоять в стороне грузины не планируют, премьер Ираклий Гарибашвили заявил еще пару дней назад. Правда, дальше намеков не дошло. "Как вы знаете, владелец компании "Боржоми" попал под санкции. Сейчас мы активно работаем и очень скоро сообщим гражданам приятную информацию", - сказал премьер. Его слова о "приятной информации" тут же породили шквал слухов и версий "выхода из кризиса" в грузинских СМИ. Вариант №1 – национализацияЭту версию озвучил экс-президент Нацбанка Гиорги Кадагидзе (ныне ярый оппозиционер и соратник Саакашвили). Если коротко, то, по задумке Кадагидзе, власти Грузии должны оперативно изменить свою позицию в отношении к России, признать все ранее введенные санкции, заморозить подсанкционное имущество "Альфа-Групп" (и не только), национализировать и потом все распродать по выгодной цене международным компаниям.Вариант №2 – экспроприация и фондовая биржаЭту стратегию озвучил скандально известный банкир, яркий представитель грузинской оппозиции (в прошлом тоже владелец "Боржоми") Мамука Хазарадзе.Банкир заявил, что государство непременно должно выкупить акции компании.Затем их нужно продать через Тбилисскую фондовую биржу гражданам Грузии. По словам Хазарадзе, "только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала".Издание netgazeti.ge приводит слова еще одного оппозиционера – депутата от "Единого нацдвижения" Романа Гоциридзе. Он не согласен ни с Хазарадзе, ни с Кадагидзе и считает, что это "самый несерьезный вариант" для выхода из кризиса. Мол, у правительства нет достаточных финансовых ресурсов и "разумных перспектив управления". По словам Гоциридзе, отзыв лицензии у компании и экспроприация имущества — "несерьезное и нереальное решение". "Если бы это было возможно, банк VTB давно бы конфисковали и продали, как и терминал в Поти, купленный "Роснефтью", или вообще "Теласи" ("дочка" российской энергетической компании "Интер РАО" - прим. ред.)", — считает депутат.В Грузии действительно много российских компаний и стратегических объектов, которыми владеют россияне, подчеркивает эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе."Владельцы компании "Боржоми" - довольно влиятельные в бизнесе люди, и они сами могут договориться с властями. Другого пути я не вижу", - заявил в интервью Sputnik Грузия Гиорхелидзе.Вариант №3 – скоро его озвучит правительство Грузии…

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грузия, общество, боржоми, альфа-банк, tbc bank, аналитика