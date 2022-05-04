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Каладзе раскритиковал систему водоснабжения Тбилиси
Каладзе раскритиковал систему водоснабжения Тбилиси
Водоснабжение является серьезной проблемой, признал мэр грузинской столицы 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T18:38+0400
2022-05-04T18:38+0400
2022-05-04T19:20+0400
грузия
новости
тбилиси
georgian water and power
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сеть водоснабжения Тбилиси находится в ужасном состоянии, часто происходят аварии, заявил мэр столицы Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов о проблемах в районе Вазисубани.Мэр не исключил, что на некоторых улицах аварии могут происходить каждый день. По его словам, несмотря на то, что проводятся ремонтные работы, "аварии настолько масштабные, что не выдерживают критики"."Это коммуникации со дня основания Тбилиси, которые не менялись. Возможно, фрагментные изменения осуществлялись, однако основательных изменений не было", - отметил Каладзе.В Тбилиси затопило оживленный проспект из-за аварии на водопроводе – видео>>При этом он пообещал, что инфраструктурные работы, которыми займется непосредственно мэрия, будут проведены качественно. Мэр Тбилиси подчеркнул, что водораспределительная компания GWP обязана осуществлять реагирование и решать проблемы.Причиной отключения воды, что имеет место почти каждый день в разных районах столицы, называют либо аварию на водопроводе, либо проблемы повреждение электросистемы водоносных станций.
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грузия, новости, тбилиси, georgian water and power, каха каладзе
Каладзе раскритиковал систему водоснабжения Тбилиси
18:38 04.05.2022 (обновлено: 19:20 04.05.2022)
Водоснабжение является серьезной проблемой, признал мэр грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Сеть водоснабжения Тбилиси находится в ужасном состоянии, часто происходят аварии, заявил мэр столицы Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов о проблемах в районе Вазисубани.
"Не только в Вазисубани, в целом в Тбилиси водоснабжение является серьезной проблемой. Существующая компания Georgian water and power (GWP), которая оперирует, существующая сеть, не выдерживает критики, находится в очень тяжелом состоянии, очень часто случаются аварии", - заявил Каладзе.
Мэр не исключил, что на некоторых улицах аварии могут происходить каждый день. По его словам, несмотря на то, что проводятся ремонтные работы, "аварии настолько масштабные, что не выдерживают критики".
"Это коммуникации со дня основания Тбилиси, которые не менялись. Возможно, фрагментные изменения осуществлялись, однако основательных изменений не было", - отметил Каладзе.
При этом он пообещал, что инфраструктурные работы, которыми займется непосредственно мэрия, будут проведены качественно.
Мэр Тбилиси подчеркнул, что водораспределительная компания GWP обязана осуществлять реагирование и решать проблемы.
Причиной отключения воды, что имеет место почти каждый день в разных районах столицы, называют либо аварию на водопроводе, либо проблемы повреждение электросистемы водоносных станций.