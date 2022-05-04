https://sputnik-georgia.ru/20220504/predstaviteli-gruzinskoy-mechty-navestyat-saakashvili-v-tyurme-266423884.html

Представители "Грузинской мечты" навестят Саакашвили в тюрьме?

Представители "Грузинской мечты" навестят Саакашвили в тюрьме?

Работа над этим вопросом уже начата, однако пока не известно, кто войдет в состав группы визитеров 04.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-04T17:41+0400

2022-05-04T17:41+0400

2022-05-04T17:41+0400

грузинская мечта

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" могут посетить экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме, заявил депутат от большинства Созар Субари.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.Как отметил Субари, работа над вопросом уже начата, однако пока не известно, кто войдет в состав группы и когда состоится визит в тюрьму.Ранее депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, потребовали заслушать на заседании парламентского комитета здравоохранения тех врачей, которые подготовили заключение о состоянии здоровья экс-президента.Кроме того, они обратились к председателю комитета здравоохранения Дмитрию Хундадзе и к вице-спикеру парламента, экс-министру здравоохранения Давиду Сергеенко с просьбой лично навестить Саакашвили и на месте ознакомиться с состоянием его здоровья."Нет оснований" - глава парламента Грузии о создании комиссии по делу Саакашвили >>>Представители правящей партии не раз обвиняли Саакашвили в манипуляции и заявляли, что экс-президент сам наносит вред своему здоровью, отказываясь от некоторых медицинских услуг и медикаментов.Субари, в свою очередь, выразил надежду, что со стороны Саакашвили не будет суицидального поведения."Еще в 2013 году, когда я был министром по исполнению наказаний, мы начали программу по управлению суицидом в тюрьмах. В Грузии программа суицида работает наилучшим образом. Надеюсь, что она не понадобится Саакашвили. Однако, если понадобится, то он будет включен в эту программу", - отметил он.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.

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грузинская мечта, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, единое нацдвижение