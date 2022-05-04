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Уровень инфляции в Грузии растет – новая статистика
Уровень инфляции в Грузии растет – новая статистика
Усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T09:01+0400
2022-05-04T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.В апреле 2022 года, по сравнению с мартом 2022 года, уровень инфляции составил 1,8%. В марте месячная инфляция составляла 2,5%.Прогноз Нацбанка по инфляцииПо прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе экономический рост в 2022 году ожидается на уровне 3-4%, а инфляция – на уровне 9%.По его словам, показателем этого являются новые данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем до 159,3 пункта, достигнув исторического рекордного уровня. Причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и зерно."Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.Цены на продовольствие в мире продолжают ставить рекорды– FAO >>Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика, национальный банк грузии
Уровень инфляции в Грузии растет – новая статистика
Усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.
В апреле 2022 года, по сравнению с мартом 2022 года, уровень инфляции составил 1,8%. В марте месячная инфляция составляла 2,5%.
Прогноз Нацбанка по инфляции
По прогнозу главы Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе экономический рост в 2022 году ожидается на уровне 3-4%, а инфляция – на уровне 9%.
"Реальный экономический рост по моему прогнозу будет между 3 и 4%, но неопределенность остается пока высокой. Факторы, которые оставляют след на мировой экономике – это инфляционные процессы. К сожалению, конфликт дал им новый толчок", – сказал Гвенетадзе журналистам.
По его словам, показателем этого являются новые данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Мировой индекс цен на продовольственные товары в марте вырос на 12,6% по сравнению с февралем до 159,3 пункта, достигнув исторического рекордного уровня. Причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и зерно.
"Индекс цен на продовольственные товары достиг нового рекордного уровня, выросли цены на нефть. Это вызов, так как будет необходимо сохранение жесткой монетарной политики. Тут тоже есть неопределенность. По прогнозу, который у нас есть, инфляция в этом году будет около 9%", – сказал Гвенетадзе.
Согласно информации Национально банка, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.