https://sputnik-georgia.ru/20220505/chto-my-edim-na-skotoboynyakh-gruzii-vyyavili-narusheniya-gigieny-266456937.html

Что мы едим? На скотобойнях Грузии выявили нарушения гигиены

Что мы едим? На скотобойнях Грузии выявили нарушения гигиены

В этом году на скотобойнях по стране было проведено 302 проверки и 20 предприятий были оштрафованы за различные нарушения 05.05.2022, Sputnik Грузия

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производство на семи скотобойнях из-за нарушения норм гигиены, сообщает пресс-служба агентства.По данным ведомства, в этом году на скотобойнях по стране было проведено 302 проверки. В результате 20 предприятий были оштрафованы за различные нарушения. Основным несоответствием, выявленным в учреждениях, является нарушение гигиенических норм. Инспекция активно проверяет соблюдение основных требований сохранности и безопасности продовольствия, в том числе обустройство предприятия, устранение физических и биологических опасностей, уборка и дезинфекция здания и инвентаря, обработка и хранение пищевых продуктов при соответствующей температуре.Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу? >>Также проверяется система водоснабжения и канализации объекта, схема технологического процесса, обеспечение ветеринарного надзора, управление отходами, месторасположения здания и вентиляция. С 2015 года на скотобойнях в обязательном порядке внедряется система анализа опасности и критических контрольных точек - Hazard Analysis and Critical Control Points. Всего по данным на 2022 год в стране работает 126 скотобоен, их проверка продолжается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии