https://sputnik-georgia.ru/20220505/deputat-gruzinskoy-mechty-obyasnil-prichinu-otkaza-ot-vstrechi-s-saakashvili-266448182.html

Депутат "Грузинской мечты" объяснил причину отказа от встречи с Саакашвили

Депутат "Грузинской мечты" объяснил причину отказа от встречи с Саакашвили

Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T14:57+0400

2022-05-05T14:57+0400

2022-05-05T15:07+0400

грузия

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давид сергеенко

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Нет никакого смысла встречи с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме, так как это будет иметь лишь политический окрас, заявил председатель парламентского комитета здравоохранения, член правящей партии "Грузинская мечта" Дмитрий Хундадзе.Ранее Саакашвили обратился к Хундадзе, вице-спикеру парламента, экс-главе Минздрава Давиду Сергеенко и другим депутатам, которые давали клятву Гиппократа, с просьбой навестить его в тюрьме не как политика, а как пациента и оценить состояние его здоровья.Депутат посоветовал экс-президенту прислушиваться к врачам и выполнять их рекомендации и советы. Он отметил, что не хотел бы увидеть Саакашвили в таком тяжелом состоянии, которое было бы основанием для освобождения из тюрьмы."Иногда у меня остается впечатление, что некоторые ваши соратники были бы не против подобного развития сценария... Как врач я советую вам позаботится о своем здоровье, а как политик призываю взять ответственность за политическую деятельность", – добавил Хундадзе.Депутат напомнил о том, что именно он и Сергеенко навестили экс-президента на начальном этапе заключения во время голодовки. После чего было принято решение о переводе Саакашвили в клинику.Хундадзе подчеркнул, что недавно он и Сергеенко поинтересовались здоровьем Саакашвили в пенитенциарном учреждении и получили информацию, что он получает все необходимые медицинские услуги."Будете ли вы их принимать – это уже зависит от вас", – заявил Хундадзе.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста, 1 октября 2021 года, с требованием его освобождения.Проблему Саакашвили решат яйца и творог – Кобахидзе>>На днях член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия заявил, что у Саакашвили недостаток содержания альбумина в организме.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили заявили, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.

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грузия, политика, новости, давид сергеенко, дмитрий хундадзе