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Проблему Саакашвили решат яйца и творог – Кобахидзе
Проблему Саакашвили решат яйца и творог – Кобахидзе
Председатель правящей "Грузинской мечты" не исключает, что заключенный Саакашвили специально не принимает белки 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T18:36+0400
2022-05-02T18:36+0400
2022-05-02T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Проблемы со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будут решены, если он начнет принимать белковые продукты, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом.Саакашвили прибыл в Грузию из Украины 29 сентября на пароме, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочные продукты.При этом Кобахидзе не исключает, что все происходящее с Саакашвили может быть частью заранее продуманного плана."Можно именно из-за этого не принимать белок, чтобы тебе поставили этот диагноз", - отметил он.На днях член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия заявил, что у Саакашвили недостаток содержания альбумина в организме. Альбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека.Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена>>По словам Кобахидзе, Саакашвили обеспечен всеми необходимыми условиями и остальное уже является ответственностью самого заключенного.По словам Кобахидзе, акции основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" не будут успешными, так как у нее нет поддержки среди населения."За счет ослабления "Нацдвижения" качество поляризации серьезно сокращено. Это хорошее положение, и это положение должно сохраниться", - сказал Кобахидзе.При этом лидер правящей партии исключил возможность "передачи или освобождения" Саакашвили.Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции>>"Если кто-то требует или в будущем потребует куда-то передать или освободить Саакашвили, всеми движет одна цель – втянуть Грузию в войну", - подчеркнул Кобахидзе.Ранее члены семьи экс-президента выдвинули властям ультиматум, если они не освободят Саакашвили и не дадут ему возможность отправиться за рубеж на лечение, они прибегнут к акциям протеста. Саакашвили, "Нацдвижение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.
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грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили
Проблему Саакашвили решат яйца и творог – Кобахидзе
Председатель правящей "Грузинской мечты" не исключает, что заключенный Саакашвили специально не принимает белки
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Проблемы со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будут решены, если он начнет принимать белковые продукты, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом.
"Все очень просто: человек может принимать белок и не принимает… Пусть принимает яйца, творог, и проблема закончится. Я думаю, что он столько времени путешествовал с молочными продуктами, что у него отвращение к этим продуктам", - заявил Кобахидзе.
Саакашвили прибыл в Грузию из Украины 29 сентября на пароме, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочные продукты.
При этом Кобахидзе не исключает, что все происходящее с Саакашвили может быть частью заранее продуманного плана.
"Можно именно из-за этого не принимать белок, чтобы тебе поставили этот диагноз", - отметил он.
На днях член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия заявил, что у Саакашвили недостаток содержания альбумина в организме. Альбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека.
По словам Кобахидзе, Саакашвили обеспечен всеми необходимыми условиями и остальное уже является ответственностью самого заключенного.
"Если заключенный не принимает белковую пищу из-за отсутствия настроения, то я не знаю, что надо делать", - отметил он.
По словам Кобахидзе, акции основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" не будут успешными, так как у нее нет поддержки среди населения.
"За счет ослабления "Нацдвижения" качество поляризации серьезно сокращено. Это хорошее положение, и это положение должно сохраниться", - сказал Кобахидзе.
При этом лидер правящей партии исключил возможность "передачи или освобождения" Саакашвили.
"Если кто-то требует или в будущем потребует куда-то передать или освободить Саакашвили, всеми движет одна цель – втянуть Грузию в войну", - подчеркнул Кобахидзе.
Ранее члены семьи экс-президента выдвинули властям ультиматум, если они не освободят Саакашвили и не дадут ему возможность отправиться за рубеж на лечение, они прибегнут к акциям протеста.
Саакашвили, "Нацдвижение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.