https://sputnik-georgia.ru/20220502/problemu-saakashvili-reshat-yaytsa-i-tvorog--kobakhidze-266371699.html

Проблему Саакашвили решат яйца и творог – Кобахидзе

Проблему Саакашвили решат яйца и творог – Кобахидзе

Председатель правящей "Грузинской мечты" не исключает, что заключенный Саакашвили специально не принимает белки 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T18:36+0400

2022-05-02T18:36+0400

2022-05-02T18:36+0400

грузия

новости

политика

украина

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:89:761:517_1920x0_80_0_0_5fefeb3cb84e1d8d2a4f914d0e16f53b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Проблемы со здоровьем экс-президента Грузии Михаила Саакашвили будут решены, если он начнет принимать белковые продукты, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом.Саакашвили прибыл в Грузию из Украины 29 сентября на пароме, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочные продукты.При этом Кобахидзе не исключает, что все происходящее с Саакашвили может быть частью заранее продуманного плана."Можно именно из-за этого не принимать белок, чтобы тебе поставили этот диагноз", - отметил он.На днях член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия заявил, что у Саакашвили недостаток содержания альбумина в организме. Альбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека.Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена>>По словам Кобахидзе, Саакашвили обеспечен всеми необходимыми условиями и остальное уже является ответственностью самого заключенного.По словам Кобахидзе, акции основанной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" не будут успешными, так как у нее нет поддержки среди населения."За счет ослабления "Нацдвижения" качество поляризации серьезно сокращено. Это хорошее положение, и это положение должно сохраниться", - сказал Кобахидзе.При этом лидер правящей партии исключил возможность "передачи или освобождения" Саакашвили.Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции>>"Если кто-то требует или в будущем потребует куда-то передать или освободить Саакашвили, всеми движет одна цель – втянуть Грузию в войну", - подчеркнул Кобахидзе.Ранее члены семьи экс-президента выдвинули властям ультиматум, если они не освободят Саакашвили и не дадут ему возможность отправиться за рубеж на лечение, они прибегнут к акциям протеста. Саакашвили, "Нацдвижение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили