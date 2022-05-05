Энергоэффективность школ в горных районах Грузии будет повышена
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСело в горах в горах Кавказа в районе Казбеги близ Гудаури и Военно Грузинской дороги
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Проект поможет экономить энергию и эффективно ее использовать, снижая затраты на коммунальные услуги и воздействие на окружающую среду
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. На реализацию проекта "Восстановление государственных школ в регионах и повышение энергоэффективности" Скандинавская экологическая финансовая корпорация выделит Грузии 6,5 миллиона евро, говорится в сообщении на сайте министерства финансов Грузии.
Согласно договоренности, Грузия получит 3,9 миллиона евро в виде кредитов и 2,6 миллиона евро в виде грантов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили, управляющий директор Скандинавской экологической финансовой корпорации Тронд Мом и директор по инвестициям Бо Эске Нихус.
Согласно договоренности, Грузия получит 3,9 миллиона евро в виде кредитов и 2,6 миллиона евро в виде грантов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили, управляющий директор Скандинавской экологической финансовой корпорации Тронд Мом и директор по инвестициям Бо Эске Нихус.
"Реализация проекта позволит улучшить платформу социального развития для школьников в отдельных горных районах Грузии и, в частности, условия обучения (имеется в виду полный ремонт школ), добиться значительных улучшений энергоэффективности, озеленения прилегающей территории и других социальных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект будет иметь важный экологический и социальный эффект. В результате его реализации станет возможно удовлетворить минимальные требования к школьной инфраструктуре, повысить уровень жизни и комфорта учеников и педагогов.
Кроме того, проект поможет экономить энергию и эффективно ее использовать, снижая затраты на коммунальные услуги и воздействие на окружающую среду. Это также повысит устойчивость школьной инфраструктуры к сейсмическим воздействиям, улучшит безопасность учащихся и педагогов.
Кроме того, проект поможет экономить энергию и эффективно ее использовать, снижая затраты на коммунальные услуги и воздействие на окружающую среду. Это также повысит устойчивость школьной инфраструктуры к сейсмическим воздействиям, улучшит безопасность учащихся и педагогов.
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Финансовые ресурсы, выделенные на реализацию проекта, будут переданы Фонду муниципального развития Грузии.
Финансовые ресурсы, выделенные на реализацию проекта, будут переданы Фонду муниципального развития Грузии.