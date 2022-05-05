https://sputnik-georgia.ru/20220505/energoeffektivnost-shkol-v-gornykh-rayonakh-gruzii-budet-povyshena-266457487.html

Энергоэффективность школ в горных районах Грузии будет повышена

Энергоэффективность школ в горных районах Грузии будет повышена

Проект поможет экономить энергию и эффективно ее использовать, снижая затраты на коммунальные услуги и воздействие на окружающую среду 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T20:43+0400

2022-05-05T20:43+0400

2022-05-05T20:43+0400

грузия

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фонд муниципального развития

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энергоэффективность

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. На реализацию проекта "Восстановление государственных школ в регионах и повышение энергоэффективности" Скандинавская экологическая финансовая корпорация выделит Грузии 6,5 миллиона евро, говорится в сообщении на сайте министерства финансов Грузии. Согласно договоренности, Грузия получит 3,9 миллиона евро в виде кредитов и 2,6 миллиона евро в виде грантов. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили, управляющий директор Скандинавской экологической финансовой корпорации Тронд Мом и директор по инвестициям Бо Эске Нихус. Отмечается, что проект будет иметь важный экологический и социальный эффект. В результате его реализации станет возможно удовлетворить минимальные требования к школьной инфраструктуре, повысить уровень жизни и комфорта учеников и педагогов. Кроме того, проект поможет экономить энергию и эффективно ее использовать, снижая затраты на коммунальные услуги и воздействие на окружающую среду. Это также повысит устойчивость школьной инфраструктуры к сейсмическим воздействиям, улучшит безопасность учащихся и педагогов.В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты >>Финансовые ресурсы, выделенные на реализацию проекта, будут переданы Фонду муниципального развития Грузии.

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грузия, новости, общество, фонд муниципального развития, высокогорные регионы, энергоэффективность