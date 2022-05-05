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Мировые цены на нефть растут из-за возможного эмбарго на российское сырье
Мировые цены на нефть растут из-за возможного эмбарго на российское сырье
Опасения у инвесторов вновь начали вызывать перспективы сокращения предложения на фоне предложении ЕК поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на российскую... 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T16:37+0400
2022-05-05T16:37+0400
2022-05-05T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти, следует из данных торгов.По состоянию на 15.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,91%, до 111,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 108,52 доллара.В четверг опасения у инвесторов вновь начали вызывать перспективы сокращения предложения на фоне того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предложении поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций.Отказ от российской нефтиВыступая перед техническим комитетом ОПЕК+, генеральный секретарь организации Мохаммад Баркиндо отметил, что восполнить пробел, образовавшийся в результате сокращения добычи и поставок на мировые рынки российской нефти, не представляется возможным.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.В ожидании решения ОПЕК+Котировки растут в ожидании заседания министров ОПЕК+, на котором будет принято решение об объемах добычи на июнь. Эксперты технического комитета альянса рекомендовали придерживаться плана по увеличению квоты на 432 тыс. баррелей в сутки.В то же время аналитики считают, что сверх обговоренных объемов наращивать квоту нецелесообразно, так как страны ОПЕК+ не смогли достичь показателей, запланированных на предыдущие месяцы.Почему в Грузии дорогое топливо? Премьер ждет отчета Агентства конкуренции >>В апреле страны ОПЕК+ не выполнили план добычи: десять членов альянса добывают всего на 40 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце, что указывает на дефицит примерно 214 тыс. баррелей в сутки для всех членов соглашения.Существующая сделка предусматривала рост добычи на 254 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК и общее увеличение добычи ОПЕК+ в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки.
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в мире, новости, экономика, опек, урсула фон дер ляйен, цены на нефть, россия, антироссийские санкции
Мировые цены на нефть растут из-за возможного эмбарго на российское сырье
Опасения у инвесторов вновь начали вызывать перспективы сокращения предложения на фоне предложении ЕК поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,91%, до 111,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,66%, до 108,52 доллара.
В четверг опасения у инвесторов вновь начали вызывать перспективы сокращения предложения на фоне того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предложении поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций.
Отказ от российской нефти
Выступая перед техническим комитетом ОПЕК+, генеральный секретарь организации Мохаммад Баркиндо отметил, что восполнить пробел, образовавшийся в результате сокращения добычи и поставок на мировые рынки российской нефти, не представляется возможным.
"Очевидно, что российский экспорт нефти и других жидких углеводородов в объеме свыше 7 млн. баррелей в сутки не может быть восполнен из других источников. Свободных мощностей просто не существует", - сказал он.
Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
В ожидании решения ОПЕК+
Котировки растут в ожидании заседания министров ОПЕК+, на котором будет принято решение об объемах добычи на июнь. Эксперты технического комитета альянса рекомендовали придерживаться плана по увеличению квоты на 432 тыс. баррелей в сутки.
В то же время аналитики считают, что сверх обговоренных объемов наращивать квоту нецелесообразно, так как страны ОПЕК+ не смогли достичь показателей, запланированных на предыдущие месяцы.
В апреле страны ОПЕК+ не выполнили план добычи: десять членов альянса добывают всего на 40 тыс. баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце, что указывает на дефицит примерно 214 тыс. баррелей в сутки для всех членов соглашения.
Существующая сделка предусматривала рост добычи на 254 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК и общее увеличение добычи ОПЕК+ в апреле на 400 тыс. баррелей в сутки.