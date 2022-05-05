https://sputnik-georgia.ru/20220505/rabotaet-li-zapret-dlya-ludomanov-rezultaty-novogo-issledovaniya-266461392.html

Работает ли запрет для лудоманов в Грузии: результаты нового исследования

Работает ли запрет для лудоманов в Грузии: результаты нового исследования

Из 518 человек 506 попали в список лоудоманов по собственному решению, говорится в исследовании 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. В базу игроков, которые зависимы от азартных игр, в настоящее время внесены 518 человек, но только 10 попали туда по решению суда, заявила юрист НПО "Ассоциация молодых адвокатов Грузии" Софио Челидзе на брифинге. С 1 марта в Грузии действует реестр включающий в себя лудоманов, соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет, которым запрещено играть в азартные игры. По словам Челидзе, ассоциация провела исследование о включении в реестр лудоманов и выяснила, что из 518 человек 506 попали в него по собственному решению, а только 10 по решению судов первой инстанции.В черный список игроманов Грузии попали более 500 человек >>Она отметила важность действенных шагов для исполнения законов. "Необходимо повышать информирование общества в направлении целей закона и правовой части", - считает Челидзе. В Грузии подросткам и молодежи помогут справиться с наркозависимостью и лудоманией >>В Грузии лицо зависимое от азартных игр может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда. Социально-незащищенные, лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически.

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