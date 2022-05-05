https://sputnik-georgia.ru/20220505/rossiya-usovershenstvuet-rabotu-pogranpunkta-verkhniy-lars-266459552.html
Россия усовершенствует работу погранпункта Верхний Ларс на границе с Грузией
Россия усовершенствует работу погранпункта Верхний Ларс на границе с Грузией
В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T22:04+0400
2022-05-05T22:04+0400
2022-05-05T22:36+0400
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грузино-российская граница
михаил мишустин
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе будет оборудован дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну.Об этом говорится в постановлении правительства России, которое подписал председатель Кабинета Михаил Мишустин.В документе отмечается, что через пункт пропуска Верхний Ларс в Россию идут поставки товаров из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.Кроме того, аналогичные мероприятия будут проведены на морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции.Пропускная способность КПП "Верхний Ларс" к 2022 году увеличится в 6,5 раз >>Также будет модернизирован автомобильной пункт пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе.Мишустин также подписал распоряжение, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность.В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок.
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россия, новости, экономика, грузино-российская граница, михаил мишустин, верхний ларс
Россия усовершенствует работу погранпункта Верхний Ларс на границе с Грузией
22:04 05.05.2022 (обновлено: 22:36 05.05.2022)
В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе будет оборудован дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну.
Об этом говорится в постановлении правительства России, которое подписал председатель Кабинета Михаил Мишустин.
В документе
отмечается, что через пункт пропуска Верхний Ларс в Россию идут поставки товаров из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.
Кроме того, аналогичные мероприятия будут проведены на морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции.
Также будет модернизирован автомобильной пункт пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе.
Мишустин также подписал распоряжение, которое позволит ускорить модернизацию российских пунктов пропуска и повысить их пропускную способность.
В 2022 году закупка материалов и оборудования для проведения ремонта и оснащения погранпунктов будет проходить по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок.