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Ряд стран ЕС просят изменить новый пакет санкций против РФ, предложенный ЕК

Ряд стран ЕС просят изменить новый пакет санкций против РФ, предложенный ЕК

Опасения по эмбарго на нефть высказывают Кипр, Мальта и Греция, поскольку считают, что их судоходные компании пострадают от этой меры 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T23:08+0400

2022-05-05T23:08+0400

2022-05-05T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. В уже подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций против России ряд стран Евросоюза предлагают внести изменения.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.Как сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, Венгрия и Словакия считают предложенные им исключения по этому вопросу недостаточными (возможность импорта нефти РФ в течение 20 месяцев, а не 6 месяцев, как остальным странам ЕС), а Чехия и Болгария хотят для себя таких же исключений.Мировые цены на нефть растут из-за возможного эмбарго на российское сырье >>Также опасения по эмбарго на нефть высказывают Кипр, Мальта и Греция, поскольку считают, что их судоходные компании пострадают от этой меры.Кроме того, Нидерланды и Германия просят исчерпывающего обоснования для запрета российских вещателей "Россия 24", "РТР Планета" и "ТВ-Центр". Чтобы ЕС нельзя было упрекнуть в том, что речь идет об ограничении свободы слова, "должно быть ясно, что эти вещатели являются пропагандистскими каналами", пишет агентство.Берлин также просит, помимо прочего, ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Россией в сфере мирного атома.Запад хочет российские ресурсы бесплатно >>Предложенный ЕК пакет предполагает отключение Сбербанка от Swift. Какие более жесткие меры предлагает Берлин, агентство не уточняет, но отмечает, что ЕК не планирует запрещать бизнес со Сбербанком и заморозку активов российского банка.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, экономика, антироссийские санкции, россия, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022