https://sputnik-georgia.ru/20220505/sud-nad-saakashvili-perenesli--eks-prezident-ne-smog-prisutstvovat-na-zasedanie-266458151.html
Суд над Саакашвили перенесли – экс-президент не смог присутствовать на заседании
Суд над Саакашвили перенесли – экс-президент не смог присутствовать на заседании
Защита требует, чтобы суд обязал пенитенциарную службу предоставить заключенному необходимые медицинские услуги 05.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-05T21:08+0400
2022-05-05T21:08+0400
2022-05-05T21:25+0400
грузия
новости
политика
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили перенесено на 11 мая.На заседании не смог присутствовать сам подсудимый из-за ухудшения состояния здоровья. А причиной переноса заседания стали технические несоответствия между документами, которые были представлены пенитенциарной службой и адвокатами. Первый документ был от 3 мая, а второй от 5 мая.Из-за того, что непонятно, какова на данный момент позиция Саакашвили и хочет ли экс-президент, чтобы дело рассматривали без его присутствия, прокурор предложил отложить заседание.В свою очередь, адвокат Дмитрий Садзагишвили заявил, что судья и прокуроры не захотели рассматривать их ходатайство, которое касалась вопроса решения проблем, связанных со здоровьем Саакашвили.Как отметил Садзаглишвили, сторона защиты хотела потребовать, чтобы суд обязал Специальную пенитенциарную службу предпринять соответствующие меры и предоставить заключенному необходимые медицинские услуги.Независимый эксперт рассказала, в каком случае Саакашвили могут отправить за границу >>"К сожалению, даже тогда, когда дело касается жизни и здоровья человека, они явно не могут отказаться от выполнения незаконного задания и у них нет чувства ответственности в связи тем, какой результат может за этим последовать", - заявил Садзаглишвили.Несмотря на недовольство адвокатов, судья Нино Чахнашвили удовлетворила требования стороны обвинения и объявила заседание закрытым.Очередное заседание по делу состоится 11 мая в 12:00 по тбилисскому времени.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.Детали делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили
Суд над Саакашвили перенесли – экс-президент не смог присутствовать на заседании
21:08 05.05.2022 (обновлено: 21:25 05.05.2022)
Защита требует, чтобы суд обязал пенитенциарную службу предоставить заключенному необходимые медицинские услуги
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили перенесено на 11 мая.
На заседании не смог присутствовать сам подсудимый из-за ухудшения состояния здоровья. А причиной переноса заседания стали технические несоответствия между документами, которые были представлены пенитенциарной службой и адвокатами. Первый документ был от 3 мая, а второй от 5 мая.
"На сегодняшнем заседании были представлены два документа, в одном из которых обвиняемый требовал провести заседание без него только в части ходатайств, что является правовым нонсенсом. Во втором случае было письмо от пенитенциарного учреждения, в котором обвиняемый Саакашвили отказывался от всего", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе.
Из-за того, что непонятно, какова на данный момент позиция Саакашвили и хочет ли экс-президент, чтобы дело рассматривали без его присутствия, прокурор предложил отложить заседание.
В свою очередь, адвокат Дмитрий Садзагишвили заявил, что судья и прокуроры не захотели рассматривать их ходатайство, которое касалась вопроса решения проблем, связанных со здоровьем Саакашвили.
Как отметил Садзаглишвили, сторона защиты хотела потребовать, чтобы суд обязал Специальную пенитенциарную службу предпринять соответствующие меры и предоставить заключенному необходимые медицинские услуги.
"К сожалению, даже тогда, когда дело касается жизни и здоровья человека, они явно не могут отказаться от выполнения незаконного задания и у них нет чувства ответственности в связи тем, какой результат может за этим последовать", - заявил Садзаглишвили.
Несмотря на недовольство адвокатов, судья Нино Чахнашвили удовлетворила требования стороны обвинения и объявила заседание закрытым.
Очередное заседание по делу состоится 11 мая в 12:00 по тбилисскому времени.
Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.
Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.
Детали дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.