https://sputnik-georgia.ru/20220505/sud-nad-saakashvili-perenesli--eks-prezident-ne-smog-prisutstvovat-na-zasedanie-266458151.html

Суд над Саакашвили перенесли – экс-президент не смог присутствовать на заседании

Суд над Саакашвили перенесли – экс-президент не смог присутствовать на заседании

Защита требует, чтобы суд обязал пенитенциарную службу предоставить заключенному необходимые медицинские услуги 05.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-05T21:08+0400

2022-05-05T21:08+0400

2022-05-05T21:25+0400

грузия

новости

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тбилисский городской суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили перенесено на 11 мая.На заседании не смог присутствовать сам подсудимый из-за ухудшения состояния здоровья. А причиной переноса заседания стали технические несоответствия между документами, которые были представлены пенитенциарной службой и адвокатами. Первый документ был от 3 мая, а второй от 5 мая.Из-за того, что непонятно, какова на данный момент позиция Саакашвили и хочет ли экс-президент, чтобы дело рассматривали без его присутствия, прокурор предложил отложить заседание.В свою очередь, адвокат Дмитрий Садзагишвили заявил, что судья и прокуроры не захотели рассматривать их ходатайство, которое касалась вопроса решения проблем, связанных со здоровьем Саакашвили.Как отметил Садзаглишвили, сторона защиты хотела потребовать, чтобы суд обязал Специальную пенитенциарную службу предпринять соответствующие меры и предоставить заключенному необходимые медицинские услуги.Независимый эксперт рассказала, в каком случае Саакашвили могут отправить за границу >>"К сожалению, даже тогда, когда дело касается жизни и здоровья человека, они явно не могут отказаться от выполнения незаконного задания и у них нет чувства ответственности в связи тем, какой результат может за этим последовать", - заявил Садзаглишвили.Несмотря на недовольство адвокатов, судья Нино Чахнашвили удовлетворила требования стороны обвинения и объявила заседание закрытым.Очередное заседание по делу состоится 11 мая в 12:00 по тбилисскому времени.Состояние здоровья заключенного экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом.Вечером 2 мая истек срок ультиматума, который члены семьи бывшего президента выдвинули властям. Теперь семья намерена проводить акции протеста, в том числе и крупномасштабную манифестацию.Детали делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Согласно материалам дела, Саакашвили попал на территорию Грузии нелегально в грузовике с молочной продукцией, прибывшем на пароме "Вильнюс" из украинского порта Черноморск, и пересек границу 29 сентября 2021 года в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили