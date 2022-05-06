https://sputnik-georgia.ru/20220506/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruzii-vyroslo-pochti-v-shest-raz-266463395.html

Число туристов из России в Грузии выросло почти в шесть раз

Число туристов из России в Грузии выросло почти в шесть раз

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 54,6% от общего числа иностранцев 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T10:05+0400

2022-05-06T10:05+0400

2022-05-06T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В январе-апреле 2022 года Грузию посетили 105,3 тысячи граждан России, что на 483,3% больше, чем за первые четыре месяца 2021 года, и на 71,3% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за четыре месяца с начала года приняла 820,8 тысячи международных визитеров и на 63,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Туризм в Грузии вырос почти в три раза >>Из общего числа визитов, 642,3 тысячи были туристическими, что на 233,9% больше, чем в январе-апреле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,2%.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-апреле 2022 году осуществили граждане Турции – 139,7 тысячи, что на 94,6% больше, чем в 2021 году, и на 52,8% меньше, чем в 2019 году.Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В первом квартале они въезжали в Грузию 76 тысяч раз. Это больше на 181,8%, чем за тот же период 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 54,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 44,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались более 235 тысяч путешественников.

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грузия, туризм, новости, экономика, национальная администрация туризма грузии